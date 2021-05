Il fabrique une Wii portable de la taille d’un Game Boy Advance SP [VIDÉO]

Partager







Les bricoleurs du Web ne manquent pas d’imagination lorsque vient le temps de repenser les créations iconiques de Nintendo.

Après les Joy-con fabriqués à partir d’une manette GameCube et la plus petite Nintendo 64 au monde, un moddeur a osé créer une version portable de la Wii... presque aussi compacte qu’un vénérable Game Boy Advance SP!

Portant le nom de Wii SPii, la création de l’internaute StonedEdge reprend plusieurs pièces de la Wii originale, qui ont été taillées afin de prendre place dans le boîtier pliable.

Capture d'écran YouTube

Des «morceaux» essentiels comme le processeur sont ainsi restés quasi intacts et ont été joints à un nouveau circuit imprimé pour gérer l’audio et la consommation en énergie. Le lecteur disque a toutefois écopé dans le processus et a été remplacé par une carte microSD contenant des copies numériques de jeux.

Capture d'écran YouTube

Un écran LCD de 3,5 pouces, une prise d’écouteurs, de même que des joysticks et des boutons de Joy-con viennent compléter l’appareil, qui, comme l’a remarqué Gizmodo, pourrait très bien sortir d’un labo de Nintendo.

StonedEdge dit avoir planché pendant près d’un an sur le projet.

Capture d'écran YouTube

Pour celles et ceux qui ont beaucoup de temps libre devant eux et souhaiteraient s’inspirer du travail de l’internaute pour créer leur propre Wii portable, il est à noter que le bricoleur a documenté l’ensemble de son processus dans deux billets sur le forum BitBuilt.

