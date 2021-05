Le classique Baldur’s Gate: Dark Alliance ressort aujourd'hui sur PlayStation, Xbox et Switch [VIDÉO]

Partager







Surprise! Le hack 'n' slash classique Baldur's Gate: Dark Alliance, sorti à l'origine sur PlayStation 2 et Xbox, a droit à une réédition en 4K, qui doit paraître le vendredi 7 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

La réédition comprendra des graphismes mis à jour en ultra-haute définition, mais conservera la présentation de l’original.

Capture d’écran Youtube/IGN

Baldur's Gate: Dark Alliance était un des jeux de rôle coopératifs à deux joueurs les plus aimés de la PlayStation 2. C’est donc une belle surprise de voir une réédition fidèle apparaître sur les consoles modernes.

Jetez un coup d’œil à la bande-annonce officielle, courtoisie d'IGN. Il y a de fortes chances pour que vous soyez envahi par un fort sentiment de nostalgie.

Baldur's Gate: Dark Alliance doit arriver le 7 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Au moment d'écrire ces lignes, le jeu n'est toutefois pas encore offert dans les magasins en ligne. À suivre!

