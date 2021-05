Le recensement, qu’osse ça donne?

Partager







Tous les Canadiens ont reçu récemment leur invitation à remplir le recensement. Certains chanceux répondront au questionnaire long, alors que la majorité remplira le questionnaire court.

Répondre au recensement est obligatoire. Si ce n’est toujours pas fait, dépêchez-vous, car la date limite est le 11 mai. Mais à quoi bon le remplir ? Un expert répond à nos questions.

À vos marques, prêts, répondez! C’est aujourd’hui le lancement officiel du #RecensementDe2021! Dès que vous recevrez votre code d’accès par la poste, remplissez le questionnaire en ligne. C’est sécuritaire, rapide et utile pour vous et votre collectivité. https://t.co/PLj9qMGuN6 pic.twitter.com/LkfVtxUcmS — Statistique Canada (@StatCan_fra) May 3, 2021

À quoi ça sert?

«À beaucoup de choses!» répond Charles Fleury, professeur agrégé à l’Université Laval, d’un enthousiasme contagieux face au recensement.

«C’est le seul outil dont on dispose pour brosser un portrait de la population canadienne qui soit précis, mais qui permette aussi d’avoir un profil des petites communautés sur lesquelles on n’aurait pas beaucoup d’informations autrement», ajoute-t-il.

Par ailleurs, c’est la seule base de données qui permette d’avoir des informations précises sur les immigrants et aussi sur les travailleurs autonomes, qui sont de plus en plus nombreux au Canada, précise M. Fleury.

Et les réponses qui sont données aux questions ont un impact direct sur la communauté. Ces données servent notamment à planifier les politiques publiques et les services entourant l’emploi, l’habitation, l’éducation, le transport collectif et les hôpitaux.

«Si on ne le remplit pas et qu’on se ramasse avec des données manquantes, ça donne des politiques publiques inadaptées à la réalité et au contexte des différentes communautés», explique le professeur.

Un recensement en évolution

Depuis le tout premier recensement, en 1666, à l’époque de la Nouvelle-France, on peut s’imaginer que beaucoup de choses ont évolué. Le recensement s’adapte aux réalités actuelles, même si les chercheurs souhaiteraient que les mêmes questions soient reprises pour constater l’évolution de la société.

«Il y a des problématiques qui deviennent moins importantes et d’autres qui apparaissent. C’est donc important qu’il y ait un mélange entre les nouvelles questions, qui tiennent compte des phénomènes contemporains, et des questions qui reviennent à chaque cycle», souligne M. Fleury.

À preuve, l’édition 2021 inclut pour la première fois la question de l’identité de genre, ajoutée à la question sur le sexe à la naissance.

Autre exemple de son évolution: pour la première fois, il est possible de rechercher le recensement sur Twitter en 14 langues autochtones.

Vers un (autre) recensement record?

Le recensement de 2016, qui marquait le retour du questionnaire long, a battu tous les records de participation depuis sa toute première édition. Plus de 98% des Canadiens y ont répondu! Statistique Canada a d’ailleurs qualifié cette édition de «meilleur recensement de son histoire».

Il suffit de parcourir les réseaux sociaux pour constater que l’engouement est toujours présent.

Mon mari et moi, remplissant le #Recensementde2021 ce soir (en pandémie on se trouve des activités de couple comme on peut OK, jugez-nous pas).



Lui: Coudonc, y’en a donc ben des questions sur la langue cette année!



Moi: Mets-en. 😍👏🏼💯❤️🥳 #frcan #onfr @StatCan_fra — Stéphanie Chouinard (@DrSChouinard) May 4, 2021

Plusieurs, à commencer par Charles Fleury, sont déçus de ne pas avoir reçu le questionnaire long.

J’aurais aimé recevoir le questionnaire long pour le recensement... 🤷♂️😭 — Alain Ternet (@DesjardinsFrank) May 6, 2021

Mais qu’est-ce qui explique l’enthousiasme face à ce mégasondage? «Je ne saurais pas l’expliquer, mais c’est plutôt rassurant!» indique le professeur.

Il croit que l’enquête sur les ménages, mise en place par le gouvernement Harper en remplacement du recensement obligatoire, a conscientisé les jeunes à l’importance de l’exercice. Le sentiment de contribuer à aider sa communauté y est aussi pour beaucoup.

Sécurité des données

Rassurez-vous, les données recueillies sont tout à fait en sécurité, explique Charles Fleury. La confidentialité et l’anonymat des réponses sont des aspects très importants pour Statistique Canada.

«Le risque est vraiment nul de ce côté-là. On peut donc répondre avec confiance sans craindre que nos réponses soient utilisées contre nous. On a aussi plus de chances de se faire voler ses données chez Desjardins que chez Statistique Canada», dit-il à la blague.