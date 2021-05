Marie-Mai rend hommage à son amoureux à l’occasion de la sortie de son premier album

Partager







David Laflèche, l’amoureux de Marie-Mai, lance en effet son premier album solo en carrière ce vendredi.

Sur Instagram, celle qui a déjà 6 albums derrière la cravate a tenu à souligner son admiration pour celui qui partage sa vie (mais pas sa maison).

«Je ne pourrais pas être plus fière de lui et du cheminement qui l’a emmené là où il est rendu aujourd’hui. Je t’aimais déjà il y a 5 ans et j’aime encore plus ce que tu deviens à chaque jour», écrit celle que l’on a découverte lors de la première mouture de Star Académie, en l’an de grâce 2003.



Elle mentionne ensuite Everyday Son, l’album en anglais que lance aujourd’hui son amoureux à titre d’auteur-compositeur-interprète et sur lequel se trouve la pièce We Collided, sortie il y a quelque temps déjà.



Sur Instagram, le nouvel artiste solo a bien sûr mentionné cet important jalon dans sa carrière.

«Je suis très fier de vous dévoiler aujourd'hui Everyday Son, l'album qui marque un nouveau chapitre dans ma vie...C'est un travail d'équipe que je tiens à partager avec vous», a écrit Laflèche.



On lui souhaite bon succès!

