The Suicide Squad: Dave Bautista a refusé un rôle pour jouer dans le prochain film de Zack Snyder

Partager







Dave Bautista a refusé un rôle spécialement créé pour lui dans le prochain film de James Gunn, The Suicide Squad, afin d'être disponible pour le rôle principal dans Army of the Dead, de Zack Snyder.

• À lire aussi: Marvel: premier aperçu d'Eternals, de nouveaux détails sur Black Panther 2 et Captain Marvel 2 [VIDÉO]

• À lire aussi: Dave Bautista fait pression pour jouer Bane

L'ancien lutteur avait déjà exprimé son désir de faire équipe avec James Gunn dans la superproduction DC Comics. Et l’acteur de 52 ans, qui joue Drax dans le Marvel Cinematic Universe, révèle qu'il a rencontré le cinéaste et qu'il a été fortement impliqué dans les premières étapes de la planification de Suicide Squad.

Cependant, il a fini par refuser l'opportunité afin de réaliser l'un de ses rêves: travailler avec Zack Snyder sur son thriller de zombies, qui était en cours de développement pour Netflix.

«J'étais tout à fait partant, et puis j'ai eu Army of the Dead, qui n'était pas seulement un rôle principal pour moi, car je voulais vraiment travailler avec Zack Snyder. Ça fait des années que je veux travailler avec lui», a-t-il confié.

Il a déclaré avoir été contraint de choisir entre les deux projets, en raison de conflits de calendrier, précisant qu'annoncer la nouvelle à James Gunn avait été difficile.

«J'avais The Suicide Squad, où j'aurais pu travailler avec mon ami, même si c'est un plus petit rôle, et puis j'avais Army of the Dead, sur lequel je pouvais travailler avec Zack, construire une relation avec Netflix, un rôle principal dans un grand film – et je suis beaucoup mieux payé», a-t-il expliqué.

«J'ai dû appeler James et je lui ai dit: “Ça me brise le cœur, parce qu'en tant qu'ami, je veux être là avec toi, mais, professionnellement, c'est la décision la plus intelligente pour moi”», a poursuivi Bautista.

James Gunn a toutefois pleinement soutenu la décision de Dave Bautista. «Il a dit: “Je comprends tout à fait. Je suis fier de toi, que tu sois dans cette position. Je suis fier d'avoir contribué à ce que tu sois dans cette position où tu dois prendre ces décisions difficiles.”»

Dave Bautista et James Gunn se retrouveront néanmoins sur le plateau de Guardians of the Galaxy Vol. 3, dont la sortie est prévue pour 2023.

s