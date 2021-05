10 influenceuses et stars québécoises qui ont participé à des téléréalités

Partager







Ces femmes se sont fait connaître en participant à La Voix, Occupation Double et Star Académie. Elles sont carrément devenues des stars, ou encore, des influenceuses suivies par une fidèle communauté sur les réseaux sociaux.

Faisons le tour de 10 d’entre elles que vous reconnaitrez assurément!

Si vous suivez cette candidate d’OD, vous savez qu’elle est fiancée depuis 2019 à son amoureux Joël Giguère, qu’ils ont fait construire leur maison de rêve à Saint-Sauveur et qu’ils seront bientôt parents!

Après son passage à OD Grèce et OD Chez nous, Julie-Anne Ho est devenue très suivie pour son contenu inspirant et ses looks mode. Elle dévoile des photos lumineuses et soignées.

Découverte à La Voix en 2015, Alicia Moffet fait partie de celles que l’on aime suivre sur les réseaux sociaux, endroits où elle publie, entre autres, des photos de sa fille Billie qui est beaucoup trop mignonne.

Une fille positive qui partage son quotidien sur internet depuis sa victoire à Occupation Grèce. On aime sa simplicité et sa joie de vivre!

Vous pourrez voir cette candidate d’OD Afrique du Sud sur Instagram, YouTube et TikTok. Claudie Mercier bénéficie d’une communauté très assidue sur les réseaux sociaux.

La talentueuse chanteuse de La Voix et maman depuis novembre 2020, Rafaëlle Roy, défend la cause animale sur les réseaux sociaux, tout en encourageant les entreprises éthiques.

C’est en 2011, lors d’Occupation Double au Portugal qu’on a aperçu cette jolie blonde pour la première fois. Maintenant, elle publie des photos sexy sur Instagram, où elle dévoile son corps parfaitement sculpté.

OD Bali nous a fait connaître Noémie Bannes dont les stories Instagram parlent de sa vie de tous les jours et relate ses trucs beauté.

Elle est partout et c’est tant mieux pour nous. Drôle, attachante et spontanée, Mélissa Bédard brille sur nos écrans et nos réseaux sociaux depuis son passage à Star Académie, tant par ses talents en chant, qu'en tant qu'actrice et même animatrice!

Ancienne concurrente d’OD, plus précisément l’édition de 2012 aux côtés d’Andréanne Marquis, la belle Laurie Doucet publie presque quotidiennement des photos d’elle sur Instagram.

