C’est enfin la saison des cafés glacés! À l’approche des journées chaudes, c’est l’occasion parfaite de tester les cold brew, soit du café infusé à froid, un latte glacé, un café granita ou même un café-dessert-à-la-crème-glacée!

Voici donc 8 cafés glacés à absolument essayer cet été.

1. Caffè granita au lait du Café Ferlucci

Le café italien est un incontournable lorsqu’on parle de café! Et en matière de café glacé, le Café Ferlucci remporte la palme d’originalité avec le breuvage de Caffè granita au lait. Cette spécialité typiquement italienne se boit comme une slush! C’est la boisson la plus rafraîchissante à Montréal, c’est garanti!

432 Rue de Castelnau Est, Montréal

2. Le flotteur cold brew au Noble Café

Depuis maintenant six printemps, le flotteur cold brew fait son retour à l’arrivée des beaux jours au Noble Café. Inspiré de la recette italienne affogato, soit une boule de crème glacée à la vanille noyée dans un café espresso, le flotteur cold brew peut être dégusté comme un dessert. Ce café-dessert glacé est tout ce qu’il faut pour satisfaire votre dent sucrée.

430 Avenue Laurier Est, Montréal

3. Le nouveau Cold Brew Nitro au Brûloir

Le café de troisième vague Le Brûloir, situé dans le quartier Ahuntsic, torréfie son propre café. Le petit local chaleureux nous donne bien envie de nous arrêter lors d’une promenade sur la rue Fleury. Pour l’arrivée de la saison estivale, l’endroit propose leur nouveau café infusé à froid Nitro, qui se veut frais, au goût fruité et à la texture onctueuse!

318 Rue Fleury Ouest, Montréal

Si vous aimez le cold brew, alors celui offert dans les succursales de MELK bar à café vous fera certainement frissonner de bonheur. En plus d'être savoureux, ce dernier vous sera servi dans un décor absolument magnifique puisque toutes les succursales de la chaîne sont plus jolies les unes que les autres! Un arrêt incontournable à faire pour les amoureux de caféine!

5612 avenue Monkland, Montréal

1206 rue Stanley, Montréal

Ce magnifique café est l'endroit idéal pour arrêter manger un petit snack sur le pouce et savourer un bon café glacé. Vous y trouverez un menu de sandwichs, de salades et de soupes à emporter ainsi qu'un menu de boissons parfaites pour vous rafraichir durant les chaudes journées d'été! Le café est ouvert du lundi au samedi de 8h à 15h et les dimanches de 9h à 14h.

301 rue Guizot Est, Montréal

Nouvelle adresse dans Saint-Henri, le Barbara Vin se veut d'abord et avant tout une adresse gourmande où faire le plein de pâtes, de vin nature et de pâtisserie. L'établissement sert également des cafés glacés qui valent le détour! Une fois que vous y aurez mis les pieds, vous voudrez certainement acheter 1001 petites gourmandises pour accompagner votre pause café!

4450 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

7. Espresso glacé secoué à la cassonade chez Starbucks

Pour les amateurs de lait végane, Starbucks propose un nouveau café glacé à base de boisson à l’avoine. Les baristas revisitent la recette de l’espresso Starbucks Blonde en ajoutant du sirop à la cassonade, de la cannelle et de la glace dans la boisson à l’avoine. Retrouvez dans votre verre une touche sucrée et épicée et une texture veloutée et givrée.

Dans un café Starbucks près de chez vous

8. Le nouveau café Cold Brew de Tim Hortons

La chaîne des restaurants Tim Hortons, déjà populaire pour ses cappuccinos glacés, lance ce mois-ci un nouveau breuvage froid, moins sucré et moins calorique : le Cold Brew, disponible en deux saveurs : crème à la vanille et original. Le café est préparé avec des grains 100 % arabica et lentement infusé à froid pendant 16 heures afin de conserver le goût rehaussé. On ne perd rien d’essayer!

*Dans un restaurant Tim Hortons près de chez vous

