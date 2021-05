On a fait chanter William, le grand gagnant de Star Académie

Partager







La grande finale de Star Académie a été diffusée dimanche et s'est terminée avec le couronnement de William Cloutier.

• À lire aussi: Star Académie: William Cloutier remporte la grande finale

Joel Lemay / Agence QMI

Le jeune homme de 25 ans l’a emporté, le public l’ayant préféré à la grande finaliste Lunou.

• À lire aussi: Lunou, la finaliste de Star Académie nous chante ses réponses

On a rencontré le jeune papa de deux garçons au lendemain de sa sortie de l’Académie et comme le veut maintenant la grande tradition du Sac de chips, on lui a demandé de nous chanter ses réponses.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Découvrez la première chanson chantée sur une scène par celui qui est originaire de Victoriaville et bien bien plus dans la vidéo ci-haut.

Pour votre rattrapage de Star Académie en ligne, c'est par ici!

Vous aimerez aussi nos vidéos avec tous les Académiciens ici:

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s