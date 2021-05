Voici comment porter la combinaison moulante sans se sentir nue

Partager







Sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, les combinaisons moulantes font fureur!

Entre nous, il n’y a pas une grande différence entre ces deux ensembles une pièce et un legging qui monterait jusqu’au cou. Partant de ce constat, le monde se divise en deux camps: celui dans lequel on porte le legging à l’extérieur – hors contexte sportif – comme on porterait un collant, c’est-à-dire sous un chandail ou une veste.

Et puis il y a l’autre camp, dans lequel il revêt le même statut qu’un pantalon. Une chose est sûre, ce look est une seconde peau qui ne fait pas de cadeau. L’assumer, c’est accepter tous les regards qu’il attire. Est-ce qu’on devrait s’en préoccuper? Absolument pas.

On évite:

Les matières de mauvaise qualité ou transparentes, évidemment. Ce serait dommage que la forme et la couleur de nos bobettes s’offrent à la vue chaque fois qu’on daigne plier un peu trop les genoux.

On ose:

Le porter dans toute la splendeur de son minimalisme. Ou l’habiller, au contraire, en s’en servant comme base pour mettre en valeur une pièce forte, comme une veste, une ceinture ou une jupe.

Quelques looks pour s’inspirer:

Quelques combi moulantes à shopper :

1. Combinaison Divinity (8 couleurs) chez Aritzia - 98$

ACHETER ICI

2. Unitard sans coutures chez H&M - 30$

ACHETER ICI

3. Body avec cut-out élastique chez Zara - 26$

ACHETER ICI

4. Jumpsuit Emmy Ecostretch de Reformation - 168$

ACHETER ICI

5. Combinaison The Group par Babaton de Aritzia - 68$

ACHETER ICI

