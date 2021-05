15 tatoueurs populaires de Québec à qui donner carte blanche

Partager







On connait tous une personne au tatouage peu glorieux fait sur un coup de tête par un tatoueur douteux.

Pour un projet réussi dont vous serez fiers, choisissez un tatoueur qui propose un style qui vous ressemble et qui passera à travers les années.

Voici donc 15 tatoueuses et tatoueurs de Québec qui vous donneront envie de vous faire faire un tatouage!

*À noter que l’ordre choisi n’est pas en lien avec leur talent ou une préférence quelconque.

Elle est sans doute celle qui fait le plus l’unanimité auprès de ses consoeurs et confrères. Karine Tremblay a seize ans d’expérience et elle est propriétaire de son studio sur la rue Dorchester, Le Chat Sauvage. Comme si ses œuvres étaient des collages d’images, elle fait dans le style graphique, où elle mêle plusieurs genres pour un résultat époustouflant.

Si vous aimez le style traditionnel américain et japonais, vous tomberez en amour avec ses créations originales et minutieusement effectuées. Dix ans d’expérience font de lui un tatoueur réputé et apprécié. Vous pourrez profiter de ses services au studio Panthère Noire.

Depuis 15 ans, il est le maître du style réaliste noir et gris. Il faudra prendre rendez-vous à son salon, le Almanzard Gallery, afin de profiter de son expertise.

Copropriétaire du Enlight tattoo, Maxime Bonneau crée à partir du style néo-japonais, new school et néo-traditionnel. Après huit années d’expérience, il s’est bâti une fidèle clientèle à laquelle se rattachent plusieurs nouveaux clients chaque semaine.

Femme d’affaires, femme de cœur, Patty oeuvre dans le domaine depuis 2012. Propriétaire de son salon à Beauport, le Salon Privé de Tatouage, elle travaille habilement le style aquarelle tout en y ajoutant un genre un peu plus éclaté.

Avec près de 25 ans d’expérience et autant de talent, pas surprenant qu’il soit l’un des tatoueurs chouchous de Québec. Pour un tatouage noir et gris réaliste, un polynésien, en couleur ou géométrique, rendez-vous à La Suite Tattoo Club et au Tattoo Shack!

Tatoueur depuis 6 ans, c’est au Tattoo Shack sur la rue Saint-Jean qu’il pratique son art, un style traditionnel: panthère, pin-up, serpent, roses... les classiques!

Pas de doute, elle excelle en portraits liés au cinéma. Christelle Souverbie, copropriétaire du studio Lune Noire, se spécialise dans le réalisme depuis 6 ans.

Un des noms les plus connus à Québec dans le domaine du tatouage! Jay Marceau est tatoueur depuis 1999. Il adore travailler le style néo-japonais et tout ce qui tourne autour de l’illustration, les personnages, les fleurs et les animaux... autant en couleur qu’en noir et gris.

Avec ses huit ans d’expérience, Alexandre Laperrière se démarque. Il travaille à son salon, Le Studio, avec cinq collègues doués. Son style: le dotwork et le géométrique.

Il est derrière le studio Panthère Noire sur le chemin de la Canardière. Depuis 15 ans, Tom Lortie s’inspire du tatouage traditionnel américain et japonais.

Cet automne, Véro Lagacé fêtera ses quatre ans de métier comme tatoueuse. Affectionnant le style traditionnel et le old school, vous pourrez vous faire tatouer par elle au studio Lune Noire, où elle est copropriétaire.

C’est au Studio Enlight Tattoo que vous pourrez prendre rendez-vous avec ce passionné du néo-japonais, néo-traditionnel, new school et cartoon. Depuis 2007, son but est d’amener ses clients dans son univers en créant des pièces uniques inspirées de leurs idées.

Animé, jeux vidéo, aquatrash, new school, voici les styles qu’il affectionne particulièrement depuis près de 13 ans. Evans Edy a son propre studio, le Creative Custom Tattoo.

À 22 ans, Alex Boudreau compte plus de trois ans d’expérience en lien avec le réalisme en noir et gris. C’est au Studio Almanzard Gallery que vous pourrez le rencontrer.

