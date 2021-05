Ce sera bientôt possible de donner des câlins en toute légalité au Royaume-Uni

Partager







Vous vous ennuyez de faire des câlins ou encore de serrer la pince à vos proches? Eh bien, il y a de l'espoir. La preuve: il sera possible de le faire (en toute légalité) au Royaume-Uni, et ce, dès lundi prochain!

Dès le 17 mai, les Britanniques pourront de nouveau se rassembler chez eux, à l’intérieur, jusqu’à six personnes maximum ou deux foyers. Ils pourront aussi recommencer à se serrer dans leurs bras, ce qui n’était plus possible depuis plusieurs mois.

Le premier ministre Boris Johnson a annoncé cet après-midi une nouvelle étape de son processus de déconfinement. Il a toutefois demandé aux Britanniques d’utiliser «leur bon sens» pour pouvoir maintenir ces allégements (et limiter les nouvelles infections).

Sur Twitter, beaucoup d'utilisateurs semblent ne pas trop comprendre comment donner des calins avec prudence. Une internaute a notamment écrit ceci sous un message du premier ministre: «Comment peut-on câliner quelqu'un avec prudence? Je suis confuse.»

La réouverture des salles à manger des pubs et des restaurants a également été annoncée pour le 17 mai. À l’extérieur, les rassemblements de plus de 30 personnes seront interdits.

Les musées et les cinémas pourront aussi rouvrir leurs portes, alors que les stades sportifs pourront accueillir à nouveau leurs partisans. Les plus grands amphithéâtres pourront accueillir un maximum de 10 000 personnes.

Concernant les voyages, les personnes arrivant de 12 pays, dont Israël et le Portugal, mais pas de destinations prisées des vacanciers comme la France ou l’Espagne, seront exemptes de quarantaine.

La pandémie de COVID-19 a fait plus de 127 000 morts au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d’Europe par cette maladie. La vaccination va toutefois bon train et la vie continue de reprendre son cours.

«Plus des deux tiers des adultes au Royaume-Uni ont maintenant reçu une première dose et nous pouvons maintenant déconfiner avec prudence, mais de manière irréversible», a indiqué Boris Johnson lors de son allocution. 17 millions de personnes ont également reçu leur seconde dose. Le gouvernement estime être en «bonne voie» d'administrer une première dose à tous les adultes qui le désirent d’ici fin juillet.

Alors la grande question demeure: quand pourrons-nous tenir nos proches dans nos bras?

