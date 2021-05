Économisez jusqu’à 80 $ sur les montres Samsung Galaxy Watch3 et Active2

Partager







C’est au tour de Samsung d’offrir un rabais très avantageux sur deux de ses modèles populaires de montres intelligentes: la Galaxy Active2 et la Galaxy Watch3. L’offre est toutefois d’une durée limitée.

Jusqu’au 13 mai, il sera possible de mettre la main sur l’un des deux modèles de montres intelligentes de Samsung, tout en économisant jusqu’à 80 $.

Procurez-vous la Samsung Galaxy Active2 40 mm à 249,99 $ au lieu de 314,99 $ et la 44 mm à 299,99 $ au lieu de 344,99 $.

Courtoisie Samsung

La Samsung Galaxy Watch3 41 mm, elle, se détaille à 399,99 $ au lieu 479,99 $ et la 45 mm à 449,99 $ au lieu de 529,99 $.

Courtoisie Samsung

Si vous cherchez un modèle qui combine un design plus discret et de nombreuses fonctionnalités de suivi d’activité, la Samsung Galaxy Active2 est un choix parfait. La montre dispose d'un écran tactile Super AMOLED et compte à son bord un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un moniteur de fréquences cardiaques et un capteur de lumière ambiante. La montre est également étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur.

Un peu moins sobre que la Galaxy Active2, la Galaxy Watch 3 reste tout de même un choix très confortable à porter et offre les mêmes fonctionnalités que sa petite sœur. Elle propose aussi un électrocardiogramme, une fonction de coach de course, la détection des chutes, la lecture du taux d'oxygène dans le sang et un suivi du sommeil.

Les deux gammes de montres sont compatibles avec les téléphones Samsung, Android et iOS.

L’offre se termine le 13 mai.

Pour acheter la Samsung Galaxy Active2: Amazon Canada | Bureau en Gros | La Source | Best Buy

Pour acheter la Samsung Galaxy Watch3: Amazon Canada | Bureau en Gros | La Source | Best Buy (41 mm) | Best Buy (45 mm)

