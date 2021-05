La PS5 difficile à trouver au moins jusqu’en 2022, laisse entendre Sony

Partager







Ne vous attendez pas à trouver un mur de PS5 chez un détaillant près de chez vous dans les mois à venir. Selon Sony, les stocks de PlayStation 5 pourraient continuer d’être limités jusqu’en 2022... et même plus.

La demande encore très forte pour la console, combinée à une pénurie de pièces comme les semi-conducteurs, constitue un défi pour le fabricant japonais, qui dit ainsi avoir de la difficulté à estimer à quel moment la PS5 sera plus facilement accessible chez les détaillants.

«Je ne crois pas que la demande va se calmer cette année et même si nous obtenons beaucoup plus de composantes et produisons un bien plus grand nombre d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne serait pas en mesure de rattraper la demande», a mentionné lors d’une rencontre le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, d’après des informations recueillies par Bloomberg.

S’adressant à des analystes, Totoki a mentionné que Sony devait néanmoins tenter d’accélérer la production de PS5 aussi vite que possible, même s’il a dit ne pas s’inquiéter des effets du déconfinement sur la demande pour la console.

«Nous avons vendu plus de 100 millions d’unités de la PlayStation 4, et considérant nos parts de marché et notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande diminuera si facilement», a-t-il indiqué.

En date du 31 mars, Sony a écoulé 7,8 millions d’exemplaires de la console, et ce, malgré le fait que la toute dernière PlayStation soit très difficile à trouver depuis son lancement en novembre dernier. L’entreprise espère désormais vendre au moins 14,8 millions d’unités d’ici la fin de l’année fiscale.

Comme l’avait constaté Pèse sur start en mars dernier, la PS5 n’est pas impossible à trouver, alors qu’il est possible d’en dénicher une relativement rapidement moyennant quelques efforts. Certes, la console est encore loin d’être simple à trouver et il faudra visiblement encore plusieurs mois à Sony pour normaliser l’état des stocks.

Rappelons que Sony est loin d’être la seule entreprise à souffrir de la pénurie de semi-conducteurs qui secoue actuellement l’industrie. Des fabricants de cartes graphiques à Nintendo, plusieurs autres compagnies doivent composer avec la situation, alors que le spectre de la pénurie flotte aussi sur leurs produits respectifs.

