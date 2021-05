Mont Everest: les autorités demandent aux alpinistes de rapporter les bouteilles d’oxygène vides pour aider les hôpitaux

Partager







L’Association népalaise d’alpinisme demande aux grimpeurs de rapporter les bouteilles d’oxygène vides plutôt que de les abandonner sur la montagne

Dans un appel désespéré aux grimpeurs de l’Everest, l’Association népalaise d’alpinisme leur demande de rapporter les bouteilles d’oxygène vides plutôt que de les abandonner sur la montagne. C'est que les hôpitaux népalais connaissent une pénurie d'oxygène, alors que le pays assiste à une recrudescence des cas de COVID-19.

On estime que les grimpeurs et leurs sherpas ont transporté plus de 3500 bouteilles d’oxygène avec eux cette saison, dont la plupart finissent abandonnées sur la montagne, a déclaré Kul Bahadur Gurung, un haut responsable de l’Association népalaise d’alpinisme, selon le journal en ligne britannique The independent.

«Ces bouteilles sont souvent ensevelies dans des avalanches ou abandonnées sur les pentes de la montagne à la fin de l'expédition. Nous appelons les alpinistes et les sherpas à rapporter leurs bouteilles vides dans la mesure du possible, car elles peuvent être remplies à nouveau et utilisées pour le traitement des patients atteints du coronavirus, qui en ont cruellement besoin» a-t-il détaillé dans son appel à l’aide.

De nombreux hôpitaux de Katmandou sont confrontés à une pénurie d’oxygène et ne sont pas en mesure de prendre en charge davantage de patients, alors que les cas continuent de grimper dans le pays.

L’industrie de l’alpinisme étant une des principales sources de revenus dans ce pays, le gouvernement cherche désespérément à rouvrir les montagnes aux touristes. Les autorités népalaises ont donc assoupli les règles de quarantaine afin de les faire revenir, après que la saison dernière eut été anéantie par la pandémie.

Plus de 700 permis donnant accès à 16 sommets différents ont été octroyés par les autorités depuis le début de la saison d’escalade d’avril-mai, dont au moins 408 pour le mont Everest.

Les cas de COVID-19 en forte augmentation

Les hôpitaux du pays sont débordés devant la montée en flèche des cas de COVID-19 dans le petit pays voisin de l’Inde au courant des dernières semaines.

La semaine dernière, 44% des tests COVID effectués au Népal se sont révélés positifs, selon les chiffres du gouvernement cités par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), qui a mis en garde contre une crise imminente.

«Ce qui se passe en Inde en ce moment est un aperçu effrayant de l'avenir du Népal si nous ne parvenons pas à contenir cette nouvelle vague de COVID qui fait de plus en plus de victimes», a déclaré le président de la Croix-Rouge du Népal, le Dr Netra Prasad Timsina, dans un communiqué.

Dimanche, le pays a enregistré une augmentation quotidienne de 8777 cas d'infection pour porter le total à plus de 394 667 cas positifs et 3720 décès. À pareille date l’an dernier, le pays affichait moins de 100 cas par jour, selon le site worldometers.com.

La Chine marque sa frontière sur l’Everest

Inquiète que les alpinistes en provenance du Népal ne contribuent à une résurgence des cas de COVID-19 sur son territoire, la Chine a annoncé qu’elle allait installer une «ligne de démarcation» au sommet de la mythique montagne.

Les autorités chinoises n’ont toujours pas précisé comment exactement elles comptaient procéder à la surveillance du toit du monde, qu’elle partage avec le Népal à 8848 m d’altitude, mais l’agence Chine nouvelle a rapporté que des guides de hautes montagnes seront postés à la frontière pour autoriser, ou pas, l’ascension du côté chinois de la montagne, selon l’AFP.

Ces mesures sont annoncées alors que du côté népalais de l’Everest, plus de 30 évacuations médicales ont eu lieu aux camps de base situés à 5364 m d’altitude depuis le début de la saison, alors que certains alpinistes étaient porteurs du coronavirus.

– Avec les informations de l’AFP et de The independent