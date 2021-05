Semaine du cidre: des dégustations en personne et plein d'activités à mettre à votre agenda

Partager







La Semaine du cidre du Québec est officiellement de retour pour une 5e édition, du 6 au 16 mai.

C’est l’occasion de faire de belles découvertes de cidres locaux, de rencontrer des producteurs de cidres passionnés, et de repartir avec de belles (et bonnes!) bouteilles en vue du printemps et de l’été qui arrivent!

Cet événement, organisé depuis maintenant 5 ans par les Producteurs de cidre du Québec, est un rendez-vous qui invite les adeptes comme les curieux à découvrir et acheter du cidre des quatre coins de la province durant 11 jours de festivités.

Cette année, au programme, plusieurs dégustations sont prévues dans le respect des règles sanitaires, soit à l’extérieur ou en virtuel. Des 5 à CIDRES, des dégustations virtuelles, des accords mets et cidres, des vidéo-conférences, des concours et des promotions chez plusieurs participants sont prévus au programme.

Évidemment, cette année encore, les ateliers virtuels tiendront une grande place dans la programmation de l'événement. Ainsi, les cidreries organisant des activités virtuelles sont :

Le Verger Hemmingford, qui offrira une visite virtuelle de sa cidrerie au flambeau

La Cidrerie Le Somnambule et Cidrerie Compton qui proposeront des accords gourmands

La Cidrerie Milton présentera un webinaire d’introduction au monde du cidre

Certaines cidreries comme le Domaine Cartier-Potelle, le Domaine De Lavoie, la Ferme Black Creek et la Cidrerie Milton ouvriront également leurs portes dans le respect des règles sanitaires pour offrir des activités, concours ou promotions en boutique.

De plus, plusieurs cidreries ont également mis sur pied un service de cueillette en boutique, de commande en ligne ou de livraison à domicile. Vous pourrez découvrir ici la liste des cidreries qui offrent ces services.

Pour le plus grand plaisir des gourmands, il sera aussi possible d’encourager des restaurateurs locaux en commandant des repas à emporter ou à la livraison, qui proposent des accords mets et cidres. Certains restaurants proposent également des activités reliées à la découverte du cidre dans leurs repas. Les restaurants participants à la Semaine du cidre sont, entre autres :

Le restaurant L’Étrier, en association avec le Domaine ValBrome

L’atelier culinaire du Manitoba, à Montréal, en association avec le Domaine du Nival

Soif Bar à Vin, qui convie les amateurs de cidre à un atelier de dégustation incluant bouteilles de cidres, canapés pour deux personnes, et accès à une dégustation privée et interactive avec la sommelière de l’établissement.

Du 6 au 16 mai 2021

