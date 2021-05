Sol Zanetti propose que Radio X devienne «Radio Y»

Partager







Le député de Québec solidaire dans Jean-Lesage semble s’être levé lundi matin avec une idée: faire de CHOI Radio X une station indépendantiste de gauche.

Quoi? Oui, Sol Zanetti a fait cette publication cocasse sur Facebook.

«Il paraît que CHOI-FM est à vendre. Une idée de même: On se cotise, on l'achète et on en fait une radio indépendantiste de gauche. Pis on appelle ça «Radio Y», juste pour le clin d'œil», a-t-il écrit.

«Personnellement, j'ai pas vraiment le temps de me lancer là-dedans, mais l'idée est là», a-t-il ajouté.

On était habitué de voir un certain animateur de cette station danser avec le drapeau de la Suède, reste juste à le changer pour le fleurdelisé.

