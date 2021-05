Un pique-nique devant l’hôtel de ville pour protester contre le démantèlement du campement Hochelaga

Partager







Une cinquantaine de personnes, dont plusieurs itinérants, ont pique-niqué devant l'hôtel de ville de Montréal, lundi midi, pour dénoncer le démantèlement du campement Hochelaga la semaine dernière.

Avec ce rassemblement, Guylain Levasseur souhaitait faire comprendre à la mairesse, Valérie Plante, que le démantèlement du campement n’est pas une solution pour vaincre l'itinérance.

• À lire aussi: Expulsé du campement Hochelaga, Louis Rouillard n’a nulle part où installer sa roulotte

M. Levasseur, l'un des leaders du campement qui était situé dans le boisé Steinberg, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a déjà soutenu que les itinérants iraient camper ailleurs.

Photo Guillaume Cyr

Rien à faire de l’itinérance

Des personnes réunies sur les lieux ont par ailleurs reproché à Mme Plante de ne pas avoir à cœur le sort des itinérants, lui reprochant de ne pas leur avoir rendu visite à l'Hôtel Place Dupuis, transformé temporairement en refuge pour itinérants.

«Elle n’en a rien à faire de la place Émilie-Gamelin, dénonce un autre des instigateurs du rassemblement, Bertrand Breton. On est donc venus pique-niquer dans sa cour.»

La place Émilie-Gamelin, située devant l'Hôtel Place Dupuis, est un lieu prisé par les personnes en situation d'itinérance.

Photo Guillaume Cyr

Un repas de poulet Benny a été offert aux itinérants grâce aux dons récoltés dans les derniers jours.

Plus de logements abordables

D’autres personnes présentes au pique-nique, comme Francis Rivard, ont réclamé plus de logements abordables dans la métropole. «On dénonce le manque de logements. On ne veut plus des condos, on veut des HLM [habitations à loyer modique].»

Photo Guillaume Cyr Louis Mallet (à gauche) et Francis Rivard (à droite)

Pierre Modi, qui réussit tant bien que mal à se payer une chambre dont le loyer est de 550$ par mois, dans le centre-ville, alors qu'il vit de l'assistance sociale, était pour sa part content de pouvoir profiter de ce repas.