Among Us: la nouvelle mise à jour intègre Twitch et Discord sur l’app mobile

Outre quelques réparations ici et là, une nouvelle mise à jour de Among Us affecte majoritairement l’application mobile du jeu et y intègre Twitch et Discord directement.

Parmi les intégrations, l’un des changements les plus importants rendra la vie beaucoup facile aux joueurs mobiles. Il sera maintenant possible de lier son compte Discord à son compte Among Us et de partager le code du lobby sur l’application de chat. Les joueurs mobiles et PC pourront plus facilement se rejoindre grâce à ces invitations.

De plus, l’intégration Twitch permettra aux joueurs de diffuser en direct sur la plateforme à partir de l'application mobile, en liant leur compte avec le jeu.

Courtoisie Innersloth

Pour une question de sécurité, Innersloth s’est assuré que ces options ne soient pas accessibles aux joueurs mineurs.

Among Us est disponible sur PC, iOS, Android, Nintendo Switch et sortira bientôt sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.

