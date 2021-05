Asseyez-vous pour ne pas tomber, une calculatrice s’en vient sur la Switch

Partager







Une somptueuse nouveauté, sans l’ombre d’un doute attendue de tous, arrive ce mercredi sur la Nintendo Switch.

• À lire aussi: 7 suggestions (et rêves un peu fous) pour rendre la Switch encore meilleure en 2021

• À lire aussi: 8 jeux de sport de Mario que l’on aimerait que Nintendo conçoive

Non, ce n’est pas une application Netflix.

Non, ce n’est pas la prise en charge sur la Switch des écouteurs Bluetooth.

Non, ce n’est pas une console virtuelle permettant de jouer aux classiques de la Nintendo 64 ou de la Gamecube.

Non, ce n’est pas Xbox Cloud Gaming et la Xbox Game Pass.

Non, ce n’est pas un remake en profondeur de Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Non, ce n’est pas un navigateur web facilement accessible.

Non, ce n’est pas Metroid Prime 4.

Non, ce n’est pas un nouveau Mario Kart.

Non, ce n’est pas un jeu mettant en vedette Waluigi.

En fait, c’est une calculatrice. Yé!

Publiée par Sabec, l’éditeur derrière d’autres «grands» titres pour la Switch tels que Guitar, Survival, Fight, Basketball, Drums ou encore Golf, l’application Calculator promet un «design attirant, moderne et pratique» qui sera «assurément populaire auprès de tous les étudiants et les ingénieurs».

Que dire d’autre? On savait que vous alliez être contents.

Merci, Nintendo Life, pour la belle trouvaille.

s