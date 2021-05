Les profs de 45 cégeps en grève pour deux jours: ce qu’il faut savoir

Partager







Les professeurs des 45 cégeps de la province affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont entamé une grève mardi midi. Cette mobilisation vise à dénoncer le manque d'avancées dans les négociations gouvernementales en lien avec le renouvellement de leur convention collective.

Ce que revendiquent les profs

Ces 15 000 enseignants revendiquent notamment de meilleures conditions salariales, moins de précarité et davantage de ressources pour venir en aide aux étudiants en difficulté ou à besoins particuliers. Le nombre d’élèves avec des besoins spécifiques est d’ailleurs en constante croissance dans le réseau collégial.

Depuis quand ont lieu les négociations?

Les négociations ont commencé il y a plus d’un an et demi.

Selon la présidente du Secteur soutien cégeps FEESP-CSN, Martine Moreau, le gouvernement tente «d’imposer unilatéralement des reculs sur les conditions de travail».

Le premier ministre François Legault avait annoncé, au début du mois de mai, vouloir régler dans les prochaines semaines les différentes négociations de convention collective en cours dans le secteur public.

Quelles conséquences pour les étudiants?

Les professeurs des 45 syndicats locaux qui sont affiliés à la CSN sont conscients que certains cégeps amorcent la session d’examens.

«Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on fait ça, on le sait que ça dérange et c’est clair que ç’a un effet sur les étudiants», soutient Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

M. de Repentigny affirme que les profs sont en grève pour tenter de faire avancer les négociations qui, selon lui, n’avancent pas depuis 18 mois.

D’autres journées de grèves à prévoir

Les professeurs syndiqués par la CSN détiennent des mandats de débrayage de cinq jours qu’ils peuvent utiliser à tout moment. D’autres journées de protestation pourraient donc avoir lieu avant la fin de l’année scolaire.

Jeudi, ce sera au tour des enseignants des cégeps affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) de débrayer. Le personnel professionnel ainsi que le personnel de soutien feront la grève aux côtés des enseignants.

- Avec les Informations de Daphnée Dion-Viens, Le Journal