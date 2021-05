Lightning de Tampa Bay: un trio formé uniquement de joueurs noirs pour commencer un match

Partager







Le Lightning de Tampa Bay a marqué l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi soir, en réunissant dans un même trio trois attaquants noirs pour son dernier match en saison régulière.

Ce trio historique était formé du québécois Mathieu Joseph, de Daniel Walcott et de Genel Smith. Ce moment était encore plus spécial pour le jeune Walcott, qui participait à son premier match dans la LNH. Les trois hockeyeurs ont appris la nouvelle quelques minutes seulement avant le début du match.

«Ils méritent d’être ici et ils ont travaillé fort, a déclaré l’entraîneur-chef de Tampa Bay, Jon Cooper, dont les propos sont rapportés par LNH. Dans le futur, on espère qu’une telle situation ne fera plus les manchettes et que ça deviendra la norme. C’était un moment plutôt cool pour tous ces gars.»

Seuls quelque 3% des joueurs de la LNH sont noirs. Il s’agit d’un pourcentage bien plus bas que dans d'autres ligues sportives professionnelles en Amérique du Nord: 8% dans la MLB, 70% dans la NFL et 80% dans la NBA.

Pour Mathieu Joseph, le match de lundi est un pas dans la bonne direction. «Mon but et celui des autres joueurs de couleur de cette ligue est de promouvoir ce sport pour notre famille et les autres personnes de couleur. C’est génial d’être l’un des joueurs qui ont vécu ça», a affirmé l’ailier droit originaire de Chambly.

L’attaquant québécois de la Floride Anthony Duclair, qui est lui aussi noir, était ravi de pouvoir assister à ce moment. «La façon dont la LNH avance, c’est formidable à voir. Je suis sûr que ce fut une soirée spéciale pour eux.»

En plus de ces trois joueurs noirs, le Lightning de Tampa Bay, qui est champion en titre, dispose de deux entraîneurs noirs, soit Nigel Kirwan et Frantz Jean.

Une situation rare

Bien que cette situation soit rare, ce n’est pas la première fois, dans le hockey professionnel, qu’un trio est formé uniquement de joueurs noirs. Le 21 mars dernier, par exemple, Akil Thomas, Devante Smith-Pelly et Quinton Byfield, qui jouent tous dans l’uniforme du Reign d’Ontario, dans la Ligue américaine de hockey, étaient réunis dans un même trio.

Malheureusement pour Tampa Bay, la Floride a remporté ce match historique par la marque de 4-0. Ces deux équipes se retrouveront au premier tour des séries éliminatoires de la LNH, qui débuteront ce week-end.

