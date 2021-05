Netflix: une nouvelle plateforme nommée N-Plus?

Partager







Des podcasts, des tutos, des playlists... Voilà ce que souhaiterait proposer Netflix avec sa nouvelle plateforme N-Plus. D'après un questionnaire envoyé aux utilisateurs américains, le service de streaming penserait à lancer un nouvel espace de contenus exclusifs.

Que nous prépare Netflix ? D'après les informations rapportées par Protocol, des utilisateurs américains ont reçu un questionnaire leur demandant leur avis sur N-Plus, une plateforme visiblement en développement dans les locaux de la firme américaine.

Une diversité de formats

«N-Plus est un futur espace en ligne où vous pouvez en savoir plus sur les émissions de Netflix que vous aimez et tout ce qui y est lié», a-t-on pu lire dans l'introduction de l'étude envoyée par Netflix. Le géant du streaming promet de diversifier son offre avec des contenus exclusifs et multiformats, pour ne pas s'arrêter au simple visionnage du programme. Du texte, de l'image, de la vidéo, des nouvelles, des interviews, des analyses, des jeux, des tutoriels ou encore de simples conversations et des podcasts... Voilà, entre autres, ce qu'énumère Netflix pour expliquer les types de contenu que proposera la plateforme N-Plus.

Un côté social

Les utilisateurs concernés pourront tester cette plateforme en se connectant à un site web, a indiqué Netflix. D'après Protocol, N-Plus pourrait permettre aux utilisateurs de partager certains contenus avec des amis ainsi que de créer leurs propres playlists de leurs séries favorites et de les partager sur la plateforme. Les personnes n'ayant pas d'abonnement Netflix ne pourraient voir que les bandes-annonces. Netflix penserait également à proposer des playlists musicales avec, notamment, les bandes originales des séries, en laissant aux membres la possibilité d'utiliser ces chansons pour faire leur propre playlist.

N-Plus pourrait également avoir un rôle à jouer dans le développement d'une série Netflix. D'après une question retenue par Protocol, Netflix s'interroge sur ce que penseraient ses clients si N-Plus permettait d'en savoir plus sur les projets en cours ou encore si les retours des utilisateurs pouvaient influencer le cours du tournage et de la production. Un point étonnant qui pourrait donner un rôle important aux abonnés.

Récemment, Netflix a testé un minuteur sur ses programmes pour planifier le temps passé devant son écran.

