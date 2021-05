Tom Cruise a repoussé ses limites pour les cascades de Mission: Impossible 7

Partager







Pour Tom Cruise, une cascade à moto effectuée sur le tournage de Mission: Impossible 7 est «la chose la plus dangereuse» qu'il ait jamais faite.

L'acteur est pourtant habitué des cascades, lui qui met un point d'honneur à les effectuer, au prix de blessures, comme en 2017, lorsqu'il s'était cassé la cheville.

Cependant, il n'était jamais allé aussi loin que pour ce nouvel opus, conduisant une moto jusqu'à l'abîme d'une falaise.

«Si le vent était trop fort, je serais tombé. L'hélicoptère était problématique, car je ne voulais pas descendre à toute vitesse et être frappé par une pierre. Si j'arrivais de la mauvaise façon, on ne savait pas ce qui se passerait, j'avais environ six secondes pour faire la cascade, et je ne voulais pas être emmêlé avec la moto», a-t-il dévoilé à Empire.

Mission: Impossible 7 est prévu pour mai 2022.

