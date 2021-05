5 friperies étonnantes à découvrir à Québec

Partager







Des vêtements mode à prix d’ami, on adore! Voilà pourquoi les friperies gagne de plus en plus en popularité.

En plus de donner une deuxième vie aux fringues, vous économiserez tout en faisant de belles trouvailles.

Voici 5 friperies qui se démarquent à Québec.

Cet endroit unique où l’on découvre une sélection usagée de vêtements de bon goût est une révélation. Manteaux, souliers, sacs, robes... vous aurez assurément plusieurs coups de cœur. Ambiance feutrée et découvertes vintages.

34, rue Saint-Joseph Ouest

Préparez-vous à fouiller dans cette caverne d’Ali Baba. Des pièces uniques, originales et funky à souhait. Le choix ne manque pas et l’excentricité non plus. Vous ne repartirez pas les mains vides!

149, rue Saint-Joseph Est

Voici une entreprise de Québec qui a lancé sa boutique en ligne de vêtements et d’accessoires de marque de seconde main. En quelques clics, vous pourrez vous procurer des vêtements luxueux à un prix ridiculement bas. BCBG, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Louis Vuitton et bien plus. Leur mission est de rendre le luxe accessible.

Une friperie qui se spécialise dans la maternité et les tout-petits. Les items sont minutieusement sélectionnés, en état neuf ou déjà aimé. Vous pourrez aussi profiter d’un service de vêtements de baptême. Plus de 3000 pieds carrés de trouvailles dans un décor de boutique.

15059, boulevard Henri-Bourassa

Robe blanche d’été Neuve Twik Médium 20$ Publié par Friperie Hippie Rock sur Mercredi 5 mai 2021

Du beau et du pas cher. Hippie Rock propose des marques accessibles et des articles de designer. Une friperie qui se démarque et où l’on a envie de tout acheter. Les vêtements sont disponibles en ligne, sur la page Facebook.

