Ce potier montréalais fait rêver avec sa vaisselle «instagoal»

Si vous êtes du genre à aimer savourer votre bouffe dans une belle vaisselle et immortaliser vos talents culinaires sur Instagram, vous devez jeter un coup d’œil aux créations de Louis-Karl Tremblay.

Metteur en scène pour le théâtre de profession, Louis-Karl Tremblay s’est lancé dans la poterie il y a maintenant trois ans. La pandémie et son congé forcé ont permis à l’artiste de pouvoir consacrer plus de temps à ses talents de potier et a commencé à prendre des commandes et vendre ses créations sur la page Instagram lkt_poterie.

Sur cette page Instagram, vous trouvez des exemples des pièces en céramique au design épuré que fabrique à la main Louis-Karl.

En plus du service de vaisselle, le potier crée aussi de magnifiques théières, des pichets et même des lampes en céramique. Les prix varient entre 25$ et 125$ pour les items du service de vaisselle et entre 125$ et 250$ pour les plus gros objets comme les lampes.

Si vous rêvez de commencer la transition de votre «kit de vaisselle d’étudiant» vers un service de vaisselle fabriqué par un artisan montréalais, Louis-Karl Tremblay prend les commandes personnelles via sa page Instagram professionnelle.

Les créations du potier sont aussi en vente chez le nouveau café-boutique Casa Pablo dans le Mile-Ex et arrivent très bientôt sur les tablettes de la charcuterie et épicerie de quartier L’Andouille dans Rosemont.

Louis-Karl Tremblay collabore également avec des marques et entreprises d’ici. Dernièrement, un porte-savon est né d’une collaboration avec l’entreprise de produits naturels pour le corps et les cheveux, BLOOM toi. Le potier mentionne aussi qu’il travaillera bientôt en collaboration avec une cidrerie et un restaurant! On a bien hâte d’en savoir plus à ce sujet!

En attendant, vous pouvez admirer le travail de l’artiste et peut-être vous laisser tenter par l’une de ses créations sur sa page Instagram!

