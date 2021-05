Guardians of the Galaxy: Dave Bautista regrette que Marvel ne développe pas Drax

Partager







Dave Bautista pense que les patrons de Marvel ont raté quelque chose avec son personnage de Drax dans Guardians of the Galaxy.

L'ancien lutteur s'est imposé en tant qu'acteur lorsqu'il a été choisi pour incarner Drax le Destructeur dans le premier opus de la franchise Guardians of the Galaxy en 2014. Il a ensuite repris le rôle pour la suite du film, ainsi que pour Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

Cela dit, dans une interview avec Collider, Dave Bautista a admis qu'il aurait souhaité que Marvel investisse plus de temps dans le personnage et explore ses origines.

«J'aurais vraiment souhaité qu'ils investissent davantage dans Drax, personnellement. Parce que je pense que Drax a plus d'une histoire à raconter. Je pense que Drax a une histoire vraiment intéressante sur laquelle ils ont laissé tomber la balle. Ce n'est pas une critique de Marvel. Ils avaient leur liste, je sais sur quoi ils se concentrent, c'est ce qu'ils ont prévu. Mais je pense qu'ils ont vraiment raté leur coup avec Drax. Il a une si grande histoire. Égoïstement, en tant qu'interprète, cela m'aurait donné l'occasion de montrer différentes facettes de Drax, sur le plan émotionnel», a-t-il confié.

Il a ajouté que Marvel s'est tellement penché sur le côté comique de Drax que l'aspect «destructeur» de son personnage a essentiellement disparu.

«Drax, vous le regardez et il a l'air terrifiant, mais il se fait botter les fesses plus que n'importe quel autre personnage Marvel. Les gens sont tellement amoureux du côté comique de Drax qu'ils l'ont exploité, puis ils l'ont exploité encore plus, mais ils se sont enfermés dedans. On a raté quelque chose avec ce personnage et je ne pense pas qu'il reviendra un jour. Mais j'ai vraiment hâte de terminer ce voyage», a-t-il ajouté.

Dave Bautista reprendra son rôle pour Thor: Love and Thunder, qui est actuellement en production, et pour Guardians of the Galaxy Vol. 3.

«Je suis vraiment impatient de terminer tout ce voyage avec ces gars-là. Je les aime. J'aime la distribution des Gardiens comme une famille. Ils le savent. Je pense que tout le monde sait que je suis assez enflammé à ce sujet», a conclu la vedette.

