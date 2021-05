La pandémie dure sur le moral: la détresse psychologique bondit chez les hommes, surtout à Montréal

Partager







La pandémie pèse lourd sur le moral des hommes. À Montréal, ce serait un homme sur cinq qui souffrirait d'une «détresse psychologique élevée» en 2021, soit près du double qu'en 2018, révèle un nouveau sondage.

La détresse psychologique des hommes a d'ailleurs augmenté davantage dans la métropole que partout ailleurs dans la province, selon les résultats de l'enquête menée l'hiver dernier.

La région de Montréal a été la plus durement touchée par la pandémie et c'est ce qui pourrait expliquer cette hausse plus importante de la détresse observée chez les hommes.

De l'«orgueil mal placé»

Les hommes qui vivent de la détresse seraient d'ailleurs peu nombreux à demander de l'aide.

«Les hommes, souvent, dans la vie ordinaire, ont tendance à être un peu plus isolés que les femmes et parlent moins de leurs difficultés», explique Pierre L'Heureux, spécialiste en formation et intervention auprès des hommes. Il observe chez certains hommes un «orgueil mal placé» qui les empêche de démontrer ou de verbaliser leurs inquiétudes ou leurs angoisses.

Il existe d'ailleurs peu de ressources pour les hommes aux prises avec de la détresse psychologique, note celui qui a contribué au Coffre à outils pour hommes. Ce Coffre, élaboré par des spécialistes, propose des outils pour venir en aide aux hommes qui vivent cette détresse.

«On a voulu combler un manque et lancer quelque chose et souhaiter qu’il y ait d’autres initiatives qui suivront ce premier projet-là», souligne Pierre L'Heureux.

«Les outils ont été formatés pour qu’il [le Coffre] ait du sens et soit utilisable par les hommes et les proches», a-t-il ajouté.

Les jeunes hommes plus touchés

Ce sont les hommes âgés de 18 à 34 ans qui ont vécu le plus de détresse au cours de la dernière année. Pourquoi? Parce que leur vie sociale s'est détériorée. En effet, les hommes dans cette tranche d'âge souhaitent entretenir des relations et tisser des liens, tant dans leur vie personnelle qu'au travail, avance Pierre L’Heureux.

«On veut créer une relation de famille ou être en couple, explique-t-il. Cette année [avec la pandémie], ça s’est étouffé un peu de lui-même.»

Les hommes auraient également plus de difficulté que les femmes à combiner le télétravail et la vie de famille, ce qui peut accroître la détresse. Les femmes seraient en effet «plus habituées de vivre avec un équilibre vie de famille et vie professionnelle».

Vous pouvez visiter le site du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes pour connaître les six outils destinés aux hommes vivant de la détresse psychologique, à leurs proches et aux professionnels qui leur viennent en aide.

