Le resto Île Flottante lance un casse-croûte d’été avec une poutine végane trop bonne

Les restaurateurs ont fait face à de grosses épreuves durant les derniers mois et bon nombre d’entre eux ont réussi à se réinventer afin d’offrir des menus «pandémiques» alléchants. C’est le cas du restaurant Île Flottante, qui vient tout juste de lancer un casse-croûte chic pour l’été.

Parmi le nouveau menu offert dans le resto du Mile-End, on retrouve les grands classiques des casse-croûtes: hot-dog, poutine, burger, milkshake avec quelques options véganes en plus!

La poutine savoureuse est concoctée à base de six légumes racines dont des pommes de terre, du cèleri-rave, du rutabaga, du panais, du topinambour et de la patate douce! Elle est également nappée d’une sauce brune végétalienne et de fromage blanc frais (option végane disponible)! Un incontournable!

Le casse-croûte est ouvert seulement les samedis et dimanches jusqu’à l’épuisement des stocks. L’horaire peut également changer en raison de la météo, alors pour tout savoir, suivez Île Flottante sur les réseaux sociaux.





176 Saint-Viateur Ouest, Montréal

* Merci à Tastet de nous avoir mis la puce à l'oreille!



