Mariloup Wolfe explique sa décision de continuer à travailler avec Maripier Morin en dépit des nouvelles allégations

Partager







De passage à l’émission Bonsoir Bonsoir lundi soir, la réalisatrice Mariloup Wolfe a longuement défendu son choix de confier à Maripier Morin le rôle principal de son prochain film, Arlette!



Lorsque l’animateur du talk-show estival d’ICI Radio-Canada, Jean-Philippe Wauthier, l’a interrogée sur sa décision déjà controversée avant même la divulgation de nouvelles allégations contre mademoiselle Morin, Mariloup Wolfe a avoué qu’elle n’était «pas très contente de lire les nouvelles allégations concernant la tête d’affiche de son long-métrage en chantier.

• À lire aussi: Une blague sur l’absence de Maripier Morin en ouverture du Gala Artis

«Il faut dire que moi, Maripier, je la connaissais peu, ce n'est pas quelqu'un qui faisait partie de mon cercle d'amis, je la croisais au niveau professionnel. Elle s'est présentée devant moi, la réalisatrice, pour auditionner pour le personnage et c'est une femme qui, dans l'audition qu'elle m'a présentée, m'a émue. Elle m'a touchée par le travail qu'elle me proposait et elle n'a pas passé une ni deux auditions, elle en a passé quatre. Et pendant ce processus des quatre auditions, ben oui, je me suis posé plein de questions», a expliqué Wolfe pour justifier sa décision difficile.



Elle savait que ce choix susciterait la controverse, mais elle avait la conviction que Morin était la personne qui «fittait mieux dans ce rôle-là».

C’était toutefois avant la publication d’un reportage de La Presse qui faisait état d’accusations de comportements déplacés.

• À lire aussi: Une vieille entrevue de Maripier Morin a TLMEP refait surface

Selon cet article publié au début du mois de mai, Maripier Morin aurait proféré des commentaires racistes, fait subir des attouchements sexuels et commis des agressions physiques à l’endroit de cinq personnes.



L’ardeur au travail de Maripier Morin et son comportement sur le plateau de tournage d’Arlette! joueraient toutefois en sa faveur, selon Wolfe, qui espère lui donner une seconde chance.

• À lire aussi: 13 citations de Maripier Morin à Tout le monde en parle



«Mais moi, la femme que j'ai rencontrée devant moi, elle était vraiment repentante et vraiment dans un processus que j'ai cru. Est-ce que je me suis trompée? Je ne sais pas, mais moi, je l'ai crue et j'ai envie de la croire. Je vous dirais que ça fait plusieurs mois que je travaille avec elle sur les plateaux de tournage et la femme que j'ai devant moi, elle est... irréprochable serait un trop grand mot, je ne parle pas de ce qui a été fait, parce que je n'approuve pas du tout ce qu'elle a fait et elle le sait, on en a parlé. Mais la femme qui vient travailler, la professionnelle devant mes yeux en tant que réalisatrice, pour vrai, elle est travaillante, elle est gentille, elle est respectueuse, c'est une leader positive même, sur le plateau de tournage. Moi, c'est sur ça que je me base actuellement, par rapport au travail que moi je fais», a indiqué la cinéaste.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s