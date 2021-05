Tom Cruise se défend d’avoir chicané des techniciens sur le plateau de Mission: Impossible 7

Partager







Tom Cruise assume d’avoir disputé des membres de l’équipe technique de Mission: Impossible 7, qui n’avaient pas respecté les consignes sanitaires sur le plateau de tournage du prochain film de la franchise.

Le tournage de la superproduction avait été interrompu en mars 2020, avant de pouvoir reprendre en juillet, avec un protocole de sécurité augmenté. Or, en décembre, un enregistrement de l’acteur disputant vertement son équipe avait fuité sur le Web.

«Ça peut devenir tendu et personnel. J’ai dit ce que j’ai dit. Il y avait une augmentation des cas [de COVID-19] en Angleterre à ce moment. Il y avait beaucoup de choses en jeu. Mais ce n’était pas devant toute mon équipe. J’ai demandé à l’équipe de quitter le plateau, c’était devant certaines personnes. Et ce qui est génial est que l’on n’a pas dû arrêter à nouveau le tournage, et on continue à filmer. Toutes ces émotions passaient dans mon esprit, je pensais aux gens avec lesquels je travaille, l’industrie. Et pour toute l’équipe, savoir qu’on s’était remis à filmer était un soulagement», a-t-il dévoilé à Empire.

Dans l’extrait qui avait circulé, on pouvait entendre Tom Cruise mettre en garde ses techniciens, leur disant que s’il les «voyait à nouveau faire ça», ils «seraient débarqués». «Et si quiconque dans cette équipe le fait, c’est fini. Et vous, vous, et vous, ne faites plus jamais ça», leur avait-il lancé.

Plus loin dans l’entrevue, l’acteur a dévoilé qu’il était déterminé à reprendre le tournage parce qu’il savait bien qu’il était responsable de milliers d’emplois.

