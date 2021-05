Travis Barker a une bougie qui sent «l’orgasme de Kourtney»

Partager







Si votre couple bat de l’aile, ne vous comparez surtout pas à Travis Barker et Kourtney Kardashian.

Les deux tourtereaux sont vraiment intenses et ils étalent abondamment leur amour sur leurs réseaux sociaux.

C'est cute.

Récemment, Travis a même fait tatouer le prénom de sa douce sur son corps.

Cette semaine? Le batteur de Blink-182 a fait l’acquisition d’une bougie qui «sent comme l’orgasme de Kourtney».

Quoi ? Vous avez bien lu, mais ça ne sent probablement pas ce à quoi vous pensez.

Il s’agit en fait d’une édition spéciale de la chandelle commercialisée par les compagnies Heretic et Goop (oui, l’entreprise de Gwyneth Paltrow).

Normalement, le produit s’appelle «Ceci sent comme mon orgasme».

On peut lire, sur le site web de Goop, que cela a une odeur de «pamplemousse acidulé, de néroli et de baies de cassis mûres mélangées avec du thé gunpowder et des extraits de rose turque».

Cela est décrit comme étant un «parfum sexy, surprenant et follement addictif».

Eh ben.

