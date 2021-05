Violents affrontements entre Israéliens et Palestiniens: voici ce qui se passe à Jérusalem et à Gaza

Partager







Les conflits israélo-palestiniens ne datent pas d’hier. Mais on constate depuis une semaine, à Jérusalem-Est, une escalade de la violence qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Mercredi seulement, 1000 roquettes ont été tirées vers Israël, alors que des frappes ont fait 55 morts dans la bande de Gaza. Voici ce qu'il faut savoir à propos de ces nouveaux affrontements.

Le 3 mai au soir, des affrontements ont lieu dans un quartier près de Jérusalem-Est, la partie arabe de Jérusalem qui inclut notamment la vieille ville, en marge d’une manifestation de soutien aux familles palestiniennes menacées d’éviction au profit de colons juifs, rapporte l’Agence France-Presse.

AFP

Le fait est qu’une décision en faveur des familles juives qui revendiquent des droits de propriété dans le quartier arabe de Cheikh Jarrah a été rendue en début d’année. Cela a donné lieu à de nombreuses manifestations au cours desquelles des heurts ont éclaté entre militants et forces de l’ordre israéliennes.

La ville de Jérusalem se trouve au cœur des différends entre Israël et les Palestiniens. Le premier juge que toute la ville est sa capitale, et qu’elle est donc «indivisible», alors que les seconds veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l’État auquel ils aspirent.

Des offensives plus agressives

Depuis les années 1990, les colons israéliens, soutenus par l’armée, mènent des offensives plus agressives afin d’avoir le contrôle sur les terres palestiniennes, a expliqué Rachad Antonius, professeur en sociologie et spécialiste de la situation au Moyen-Orient, en entrevue à QUB radio.

Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est que les colons expulsent des familles palestiniennes pour occuper des maisons qu’elles habitent depuis des centaines d’années. Cela a notamment mené aux manifestations – et aux heurts – du 3 mai.

Si les évictions ne sont pas nouvelles, elles sont cependant beaucoup plus nombreuses et ciblent plus d’une famille à la fois. Actuellement, 300 résidents et 70 maisons font l'objet d'avis d’éviction.

«Israël a vidé une bonne partie de Jérusalem de ses habitants palestiniens en leur confisquant leur carte de résidence, en ne leur permettant pas de revenir s’ils sortent [de la ville], en ayant des politiques ouvertement discriminatoires et racistes concernant la résidence à Jérusalem», a relaté M. Antonius.

AFP

Attaques et contre-attaques

Depuis les premiers heurts du 3 mai, les forces de l’ordre israéliennes et le Hamas, au pouvoir à Gaza, échangent tirs de roquettes et autres frappes violentes, qui ne cessent pas, malgré les nombreux appels en ce sens de la communauté internationale.

Photo AFP

L’Organisation des Nations unies (ONU) se dit d’ailleurs «profondément inquiète» de l’escalade de la violence, après avoir exhorté Israël «à cesser les démolitions et les expulsions».

AFP

De son côté, Israël promet d’intensifier ses attaques.

– Avec l’AFP et Qub radio