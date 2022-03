18 festivals où vous pourrez aller en personne à ajouter à son agenda cet été

Partager







Danser dans les festivals sera ENFIN possible cet été alors que plusieurs évènements ont annoncé la tenue de leurs festivités en personne.

Les quatre coins du Québec vibreront au rythme d'artistes internationaux, francophones et émergents qui renoueront avec leur public après une (trop) longue pause.

Voici donc les 18 festivals qui auront lieu en personne à l'été 2022!

19 au 22 mai

Le festival Santa Teresa s'emparera de la banlieue du 19 au 22 mai. Les têtes d'affiche n'ont pas encore été annoncées, mais ça promet de faire un bien fou de se retrouver dans les belles rues de Sainte-Thérèse en mai.

30 juin au 10 juillet

Les 9 jours de festivités à Trois-Rivières s'annoncent mémorables avec des performances de Simple Plan, les Cowboys Fringuants, NOFX, Alicia Moffett, Klô Pelgag et bien plus.



16 au 19 juin

La musique francophone rayonne lors de ce festival de la Côte-Nord. Pendant 4 jours, la charmante ville de Tadoussac est emparée du rythme et des couleurs de l’événement. Une expérience à ne pas manquer.

30 juin - 9 juillet

Pour sa 39e édition, le festival en chanson de Petite-Vallée renoue avec son public sous le magnifique ciel de la Gaspésie. Émile Bilodeau et Paul Piché seront d'ailleurs de la partie pour cette édition du festival préféré des mélomanes.

7 au 17 juillet

Les Trois Accords, Milk & Bone, Patrice Michaud, Vincent Vallières offriront des performances lors de cette édition du Festival d'été de Québec.

29 au 31 juillet

Après une édition d'automne, voilà qu'Osheaga s'emparera du parc Jean-Drapeau à l'été pour 3 jours de festivités. Dua Lipa, Foo Fighters et A$AP Rocky font partie des grands noms.

21-24 juillet

Réalisé par un comité de jeunes dévoués, ce festival est considéré comme l’un des plus beaux festivals du Québec. Pour rendre hommage à la scène musicale québécoise, c'est au Festif de Baie-Saint-Paul qu'il faut se donner rendez-vous.

5 au 7 août

Le plus grand festival de musique électronique, dance et hip-hop au Québec sera en feu cet été. Avec des têtes d'affiche comme Swedish House Mafia et French Montana, c'est l'heure de préparer vos ensembles colorés et de mettre le cap sur cet événement qui s'annonce chaud, chaud, chaud.

20 au 22 mai

Après deux années de pause liées à la COVID-19, l’évènement hip-hop de l'année (créé par Olivier Primeau) s'emparera de l’esplanade du Parc olympique avec les rappeurs Lil Baby, Playboi Carti et Young Thug en tête d'affiche.

12 et 13 août

Le country sera à l'honneur lors de cette toute première édition du festival Lasso. L'Île Sainte-Hélène aura la visite de grands noms de la musique country dont Dierks Bentley et Luke Bryan.

19 mai au 24 septembre

La saison estivale sera célébrée en grand grâce aux événements de Picnik Electronic. Diplo, Kaytranada et Dillon Francis paieront une visite à Montréal. Sortez vos sauts et vos beaux ensembles d'été.

13 au 17 juillet

Des concerts extérieurs gratuits, des concerts en salle mémorables et une ambiance survoltée seront au rendez-vous lors de cette 33e édition des Francos de Montréal.

30 juin au 9 juillet

Lors de ce festival, nommé comme étant le plus grand festival de jazz de la planète, tout le monde trouvera son comble grâce à l'incroyable programmation.

7 au 27 août

La programmation complète sera dévoilée le 8 juin 2022. Les inscriptions sont en cours, et ce jusqu'au 16 mars.

Festival prisé pour les belles découvertes musicales qu'il propose, le festival POP Montréal sera de retour. Cet événement culturel annuel à but non lucratif encourage l’indépendance artistique en présentant des artistes émergents et renommés du monde entier. À ne pas manquer!

23 au 28 août



MUTEK a lieu annuellement à Montréal et présente le meilleur de la musique électronique et de la créativité numérique.

1 au 4 septembre

Pour sa 20e édition, le festival de musique émergente mettra de l'avant les talents de la relève pour une expérience mémorable. La programmation sera annoncée prochainement.

