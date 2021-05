40 jeux «cross-platform» à essayer avec vos amis

Partager







Les temps changent... et ils changent rapidement! À une autre époque, il fallait être dans la même pièce pour jouer à un jeu avec des amis. Aujourd’hui, souvent, ce n’est même plus nécessaire de posséder la même console.

«Cross-play», jeux multiplateformes, multisupports ou encore «cross-platform»; les termes sont nombreux, mais veulent tous dire la même chose. On parle ici de jeux multijoueurs qui permettent de rassembler des joueurs se trouvant sur différentes plateformes, consoles ou PC, au sein des mêmes parties.

En d’autres mots, depuis quelques années, il existe de plus en plus de titres dans lesquels vous pouvez affronter ou coopérer avec vos amis, et ce, même si ceux-ci jouent sur Xbox et que vous êtes sur PlayStation, par exemple.

Alors, qu’attendez-vous pour écrire à votre gang et organiser une soirée gaming? D’ici là, pour planifier le tout, voici plusieurs suggestions de jeux «cross-platform» de toutes sortes à essayer avec vos amis.

Among Us

Image courtoisie Innersloth

Plateformes supportées: Switch, PC, iOS, Android

Apex Legends

Image courtoisie Electronic Arts

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, Switch, PC

Brawlhalla

Image courtoisie Blue Mammoth Games

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, Switch, PC

Call of Duty: Black Ops Cold War

Image courtoisie Activision

Call of Duty: Modern Warfare

Image courtoisie Activision

Call of Duty: Warzone

Image courtoisie Activision

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, PC

Crackdown 3

Image courtoisie Microsoft

Dauntless

Image courtoisie Phoenix Labs

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, Switch, PC

Dead by Daylight

Image courtoisie Behaviour Interactif

Dirt 5

Image courtoisie Codemasters

Dragon Quest Builders 2

Image courtoisie Square Enix

Plateformes supportées: PS4, Switch

Fortnite

Image courtoisie Epic Games

Plateformes supportées: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Android

Forza Horizon 4

Image courtoisie Microsoft Studios

Gears 5

Image courtoisie Xbox Game Studios

Genshin Impact

Image courtoisie miHoYo

Plateformes supportées: PS4, PS5, PC, iOS, Android

Hunt: Showdown

Image courtoisie Crytek

Hyper Scape

Image courtoisie Ubisoft

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, PC

Minecraft

Image courtoisie Microsoft Studios

Minecraft Dungeons

Image courtoisie Xbox Game Studios

Mortal Kombat 11

Image courtoisie Warner Bros. Interactive Entertainment

MLB The Show 21

Image courtoisie Sony Interactive Entertainment / MLB Advanced Media

Need for Speed: Heat

Image courtoisie Electronic Arts

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Image courtoisie Electronic Arts

No Man’s Sky

Image courtoisie Hello Games

Outriders

Image courtoisie Square Enix

Overcooked: All You Can Eat

Image courtoisie Team17 Digital

Paladins: Champions of the Realm

Image courtoisie Hi-Rez Studios

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, Switch, PC

PlayerUnknown's Battlegrounds

Image courtoisie KRAFTON, Inc.

Power Rangers: Battle for the Grid

Image courtoisie nWay / Lionsgate Games

Roblox

Image courtoisie Roblox Corporation

Plateformes supportées: Xbox One, PC

Rocket Arena

Image courtoisie Electronic Arts

Rocket League

Image courtoisie Psyonix

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, Switch, PC

Sea of Thieves

Image courtoisie Xbox Game Studios

Smite

Image courtoisie Hi-Rez Studios

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, Switch, PC

Star Trek: Bridge Crew

Image courtoisie Ubisoft

Plateformes supportées: PS4, PC

Star Wars: Squadrons

Image courtoisie Electronic Arts

Street Fighter V

Image courtoisie Capcom

Plateformes supportées: PS4, PC

Super Mega Baseball 3

Image courtoisie Metalhead Software Inc.

Plateformes supportées: PS4, Xbox One, Switch, PC

Ultimate Chicken Horse

Image courtoisie Clever Endeavour Games

Plateformes supportées: PS4, Switch, PC

World War Z

Image courtoisie Mad Dog Games

