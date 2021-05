83 Palestiniens tués dans depuis lundi: ce qu'il faut savoir sur les affrontements

Partager







Le mouvement islamiste Hamas a fait état jeudi de 16 nouveaux morts dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza qu’il contrôle, portant à 83 le nombre de Palestiniens tués depuis le début des hostilités lundi. Voici ce qu'il faut savoir sur les affrontements entre Gaza et Israël.

Au total, 83 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 17 enfants, et 487 ont été blessées, a indiqué le Hamas après une nouvelle nuit de frappes sur l’enclave et de tirs de roquettes en direction du territoire israélien.

AFP

AFP

Une roquette vers le 2e aéroport d’Israël

Le mouvement islamiste Hamas a affirmé avoir lancé une énorme roquette de 250 kg en direction du second aéroport d’Israël et appelé les transporteurs aériens à «suspendre» tous leurs vols vers l’État hébreu.

AFP

Au cours des dernières heures, des vols à destination de l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv avaient été déroutés vers l’aéroport Ramon, près d’Eilat, dans le sud du pays, en direction duquel le Hamas dit avoir lancé cette roquette.

Des appels au calme

En dépit des appels à la désescalade de la communauté internationale et des efforts diplomatiques pour mettre un terme à la spirale de la violence.

Des centaines de roquettes ont à nouveau été tirées dans la nuit vers Israël depuis la bande de Gaza, où les frappes de l’armée israélienne ont continué.

600 frappes depuis lundi

Les affrontements entre Israël et le Hamas ont débuté lundi après des semaines de tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem-Est, qui ont culminé avec des heurts sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme, dans cette portion de la Ville sainte illégalement occupée et annexée par Israël, selon le droit international.

Depuis lundi, l’armée israélienne a indiqué avoir mené 600 frappes sur la bande de Gaza, tandis que le Hamas a tiré plus de 1 600 roquettes vers Israël.