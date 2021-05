À voir cette semaine : la nouvelle websérie de Geneviève O'Gleman et d'autres suggestions culturelles

Partager







Une websérie de Geneviève O'Gleman qui explore la gastronomie haïtienne, la première édition d'un festival sur l'histoire de Montréal, le nouveau balado du journaliste Simon Coutu sur le mouvement contre les mesures sanitaires ; voici nos suggestions culturelles de la semaine.

Cuisine d’ici venue d’ailleurs, une série web culinaire qui donne faim

La nutritionniste et passionnée de cuisine Geneviève O’Gleman nous présente la nouvelle série web Cuisine d’ici venue d’ailleurs, qui nous fait découvrir les cultures du monde à travers la gastronomie. L’animatrice consacre les 12 premiers épisodes à la Perle des Antilles : Haïti. À travers les épisodes, l’animatrice rencontre des chefs comme Paul Toussaint et Michaël Lafaille et des entrepreneurs qui ont à cœur les traditions et les produits de leur pays d’origine.

Diffusé sur ici.radio-canada.ca/mordu

Courtoisie

Donny Show, un talk-show pas comme les autres sur YouTube

Sur le web, alors que la plateforme Occupation Hood fait sensation auprès des jeunes internautes, il existe d’autres petits trésors comme le Donny Show! Maintenant à sa sixième saison, ce talk-show unique mélange le créole, l’anglais et le français et aborde des thèmes universels parfois cinglants, parfois drôles et parfois émouvants. L’animatrice Donny et ses invités discutent de sujets cocasses comme : « Votre enfant de 18 ans vous présente son partenaire de 40 ans » ou « Mon copain se marie ». Bonne écoute!

Diffusé au https://www.youtube.com/channel/UCJGWTch93HfPTdfjVFkxNfw

Un festival en ligne consacré à l’histoire

Ce week-end, le coup d’envoi est lancé pour la toute première édition du Festival d’histoire de Montréal. Si vous êtes passionnés d’histoire, vous serez séduits par la programmation riche dotée de diverses thématiques. Ne manquez pas, en ligne, l’atelier de l’histoire de la télévision au Québec ou encore l’entretien qui aborde l’enjeu des Autochtones, les grands oubliés du Québec. Au total, une quarantaine d’organismes reliés à l’histoire et au patrimoine, dont les 14 musées de Montréal présentent 36 activités en présentiel et en virtuel.

Disponible ce vendredi 14 mai au festivalhistoire.ca

Une nouvelle saison pour la série biographique de Selena

Netflix vient tout juste de lancer la deuxième saison de Selena : The series, une série dramatique biographique sur la chanteuse qui a marqué la musique Tex-Mex des années 90. Pour ceux et celles qui ont suivi la première saison, on y dévoile la dynamique familiale et l’ascension du succès de cette jeune star d’origine mexicaine. Cette fois, on y suivra les balbutiements de sa carrière américaine et de sa mort tragique, alors âgée seulement de 23 ans.

Diffusé dès maintenant sur Netflix

Convictions, ce balado dont tout le monde parle

Le journaliste Simon Coutu suit la quête de groupes qui n’adhèrent pas aux mesures sanitaires pour contrer la COVID-19. En fait, ces individus militent contre les classes dirigeantes et ne croient pas en la pandémie. À travers de longues conversations avec des leaders de ce mouvement, on retrouve un champion d'arts martiaux, un ancien policier, un militant-déneigeur et une écolo-féministe.

Diffusé sur Radio-Canada OHdio