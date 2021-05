Toujours 85 000 emplois de perdus en restauration à cause de la pandémie

Partager







Plus de 400 000 emplois en restauration perdus au pays à cause de la pandémie n'ont toujours pas été retrouvés, dont 85 000 au Québec, selon Restaurants Canada.

Selon une enquête de Statistique Canada, plus des deux tiers des 503 000 emplois (437 500) qui manquent encore à l’économie canadienne proviennent de ce secteur. Les quelque 84 700 emplois en restauration qui n'ont pas été récupérés au Québec correspondent d'ailleurs à près du tiers de tous les emplois liés à ce secteur dans la province.

Pour assurer la survie des restaurants au pays, l'association demande au gouvernement fédéral de mettre en place un programme d’aide destiné aux restaurateurs.

«Les restaurants sont essentiels pour alimenter la reprise du Québec et ramener des emplois, mais ils doivent commencer par survivre», insiste dans un communiqué Olivier Bourbeau, vice-président, affaires fédérales et Québec, de Restaurants Canada.

«La grande majorité des établissements de restauration ont fonctionné à perte ou ont à peine atteint le seuil de rentabilité pendant toute la durée de la pandémie, et près de la moitié perdent systématiquement de l’argent depuis plus d’un an, poursuit Olivier Bourbeau. Ils comptent sur les subventions aux loyers et aux salaires pour leur permettre de survivre jusqu’à ce que les restrictions sur la fréquentation des restaurants soient levées et qu’ils puissent réellement commencer à se rétablir sans aide d’urgence.»

À quand la réouverture des restaurants?

Alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer au Québec, les restaurateurs attendent toujours l'autorisation de la Santé publique pour recommencer à accueillir des clients. Le premier ministre François Legault a annoncé plus tôt cette semaine que des régions autour de Montréal, comme la Montégérie, Lanaudière et les Laurentides, pourraient bientôt passer en zone orange. Les restaurateurs pourraient ainsi rouvrir leurs salles à manger.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a pour sa part indiqué la semaine dernière qu'elle aimerait voir les terrasses des restaurants et des bars rouvrir le 1er juin à Montréal. Restaurants Canada souhaitait d'ailleurs une réouverture immédiate des terrasses. Le gouvernement du Québec avait toutefois fermé la porte.

Ce que demande Restaurants Canada

Une exemption de la réduction prévue des subventions aux loyers et aux salaires pour le secteur fortement touché de la restauration, et une prolongation de ces programmes vitaux au moins jusqu’en avril 2022;

La possibilité, pour tout restaurant admissible à la subvention salariale, de demander également un financement dans le cadre du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada;

Qu'une partie des prêts offerts aux restaurateurs soit pardonnable (non remboursable);

Des crédits d’impôt pour couvrir les dépenses en santé et sécurité du travail liées à la COVID-19.

