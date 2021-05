Une chef d’entreprise permet à ses employés de prendre des «pauses masturbation»

Partager







La patronne d’une compagnie oeuvrant dans l’industrie du film pour adultes croit qu’une demi-heure de masturbation par jour, pendant les heures de travail, permet à ses employés d’être moins «agités».

Selon ce que rapporte LADbible, Erika Lust souhaite normaliser la masturbation en permettant à chacun de ses 36 employés de prendre 30 minutes par jour pour s’adonner au plaisir solitaire, au bureau.

• À lire aussi: Pour réduire la transmission, la Ville d’Ottawa propose la masturbation



Celle qui dirige Erika Lust Films a même fait installer une «station de masturbation» pour que les travailleurs puissent se toucher en toute intimité.



C’est après avoir constaté que ces derniers étaient «agités» et qu’ils «performaient avec moins d’énergie» qu’elle a décidé d’instaurer les pauses-sexualité en solo.



L’initiative a été lancée au début du mois de mai, qui est le mois de la masturbation, mais la productrice de films souhaite la poursuivre pour le restant de l’année.

• À lire aussi: Un hacker accède à une cage de chasteté connectée à Internet et demande une rançon



«J’ai beaucoup d’estime pour mes employés et je sais que lorsqu’ils se sentent bien, ils travaillent bien», a-t-elle déclaré. «Sachant qu’il n’y a qu’une chose qui peut faire en sorte que tous et chacun se sentent bien, j’ai installé une station privée de masturbation pour leur bien».



Certaines de ses employées ont témoigné des bienfaits de la masturbation au travail.



«Une pause masturbation au travail peut avoir comme résultat que les employés sont plus concentrés, moins agressifs, plus productifs et qu’ils travaillent mieux en équipe», a dit Cat, qui dirige les communications et le contenu dans l’entreprise.



Pour sa part, Avril, qui est sexologue clinicienne, estime qu’en plus de rendre les gens généralement plus heureux et plus créatifs, la masturbation a des bénéfices en ce qui concerne le stress professionnel.

• À lire aussi: 10 produits érotiques bizarres que vous pouvez offrir comme cadeau de Noël à un être cher



«Ça relâche des endorphines, ça aide à décompresser, et ça soulage les tensions et le stress», a-t-elle indiqué. «Dans le fond, c’est le remède parfait pour une journée stressante au bureau.



La patronne, elle, espère que les dirigeants d’autres entreprises suivront ses traces.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s