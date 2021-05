Engouement pour la vaccination sans rendez-vous à Montréal

Partager







L’ouverture d’une clinique de vaccination contre la COVID-19 sans rendez-vous à l’intention des 25 ans et plus au Palais des congrès de Montréal a eu un succès retentissant, jeudi, les 500 doses disponibles ayant trouvé preneur en près d’une heure seulement.

Des personnes attendaient déjà en file vers 5 h 30 du matin.

Un rendez-vous n'était pas nécessaire pour recevoir l’une des doses de vaccin (Pfizer et Moderna) disponibles.

«Nous avons ouvert le sans rendez-vous pour les gens qui avaient besoin de plus de flexibilité», fait savoir Jean -Nicolas Aubé, conseiller en relations publiques et médias au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

M. Aubé a tenu à rappeler que la clinique était d'abord destinée aux gens qui n’avaient pas encore pris leur rendez-vous.

«Si quelqu’un a déjà un rendez-vous et se présente à la clinique, on ne le refusera pas. On demande aux gens qui ont déjà un rendez-vous de le conserver, mais s’ils se présentent, s’il vous plait, n’oubliez pas d’annuler le rendez-vous. On ne veut pas que des plages soient inoccupées et que du personnel attende les gens qui ne se présenteraient et pas», a-t-il mentionné en début de matinée.

Retard dans la vaccination

En plus d’offrir de la flexibilité aux gens, cette clinique sans rendez-vous visait à rattraper un retard dans le taux de vaccination de la métropole qui se chiffre à 37 % alors qu’il est de 44 % dans le reste du Québec.

Émile Bilodeau au Palais des congrès

L’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau était de passage au Palais des congrès, jeudi matin, afin de divertir et remercier les futurs vaccinés et les vaccinateurs qui étaient présents à la clinique sans rendez-vous.

Accompagné de sa guitare, il a lancé son concert-surprise avec son succès J’en ai plein mon cass et, avec son couvre-visage, il s’est promené près de la file d’attente.