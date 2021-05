Wrath of the Druids: Le premier DLC d’Assassin’s Creed Valhalla sort aujourd’hui

Partager







Le premier DLC d’Assassin’s Creed Valhalla, Wrath of the Druids, est disponible dès aujourd’hui et nous emmène visiter les contrées rocheuses et verdoyantes d’Angleterre et d'Irlande pour renouer avec le cousin Barid, devenu roi de Dublin.

Barid a besoin de votre aide pour réunifier les différents territoires irlandais qui sont en conflit. Dans son aventure, Eivor découvrira les secrets d’une ancienme secte druidique, rencontrera des créatures mythologiques redoutables et explorera les nombreux mystères de l’Irlande.

Ces druides, qui sont mentionnés dans le titre de l'expansion, sont les principaux ennemis et feront tout en leur pouvoir pour garder le royaume séparé.

Courtoisie Ubisoft

Une nouvelle terre à explorer signifie de nouveaux monastères à attaquer, des alliances à forger, des ennemis à combattre et des compétences à apprendre.

En plus des nouveaux paysages à explorer, la nouvelle expansion ajoute aussi un nouveau système d’échange. Eivor installera des comptoirs commerciaux tout au long de son chemin pour obtenir des récompenses, favoriser des alliances et développer le commerce à Dublin.

Courtoisie Ubisoft

Wrath of the Druids est inclus dans le Season Pass Assassin’s Creed Valhalla, mais est aussi disponible pour acheter séparément sur toutes les consoles.

