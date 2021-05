75% de personnes entièrement vaccinées avant les rassemblements intérieurs

Partager







Les rassemblements intérieurs pourraient reprendre à l’automne si 75 % de la population a reçu une deuxième dose de vaccin

Pour l'été, les rassemblements extérieurs entre amis et avec la famille sont à privilégier

Si la vaccination va bon train, les cégeps et les universités pourraient rouvrir leurs portes à l'automne

Les rassemblements intérieurs et le retour à grande échelle des étudiants au cégep et à l’université pourraient reprendre à l’automne, mais seulement si 75 % de la population a reçu une deuxième dose de vaccin, a statué la santé publique du Canada.

«Dans la mesure où 75 % des personnes admissibles au vaccin ont reçu leurs deux doses et sont entièrement vaccinées contre la COVID-19», «les autorités locales de santé publique pourront lever davantage de mesures et vous devriez pouvoir faire plus d’activités à l’intérieur avec des personnes ne faisant pas partie de votre ménage», est-il indiqué dans un document diffusé par l’Agence de santé publique, vendredi.

D’ici là, tout n’est pas perdu, et selon le sous-administrateur en chef de la santé publique, Howard Njoo, il faut remercier l’accélération de la vaccination au pays.

«Ce mois-ci grâce à l’augmentation importante et l’approvisionnement en vaccins, l’intensification de la campagne de vaccination et des Canadiens qui ont répondu à l’appel et qui ont encouragé les autres, nous faisons énormément de progrès et nous pouvons envisager un été à l’extérieur où nous exercerons de nouveau un bon nombre des activités qui nous ont manquées», a-t-il dit.

«De façon générale, cela veut dire que nous pourrons organiser des petits rassemblements à l’extérieur avec nos proches et nos amis. Grâce au camping et à de petits rassemblements lors de pique-niques dans les parcs ou sur les terrasses, nous pourrons être ensemble à nouveau en personne», a ajouté M. Njoo.