Atelier Pépites : des bouquets de fleurs séchées intemporels pour décorer votre appartement

Quand vient le printemps, l’envie de décorer chacune des pièces de notre appartement avec des bouquets de fleurs fraîches est plus fort que jamais. Or, ceux-ci peuvent parfois coûter très cher et ils ne sont pas toujours très écolos.

Heureusement, il existe une alternative durable à vos envies de fleurs! L’entreprise locale Atelier Pépites propose une foule de magnifiques bouquets de fleurs... séchées!



Ces derniers sont en vente sur le site internet de l’entreprise à prix très raisonnable et certains sont même offerts avec un vase.

Chaque bouquet est composé de fleurs séchées et préservées, sélectionnées avec soin afin d’offrir une qualité exceptionnelle et surtout durable.

Voilà une belle alternative!

Site web ici!

