Ce joli verger près de Montréal organise des piques-niques féériques dans les pommiers

La Cidrerie Lacroix organise des piques-niques dans son verger! L’expérience se déroulera chaque fin de semaine durant la saison estivale.

Bien connue pour ses champs de pommiers à visiter durant l’automne, la cidrerie Lacroix, située à St-Joseph du Lac, propose pour le début de la saison estivale un menu spécial BBQ à déguster dans son vaste espace extérieur pour profiter du beau temps.

Que ce soit entre amis ou avec votre famille, il est maintenant possible d’aller passer un après-midi gourmand dans les vastes vergers en fleur de la cidrerie Lacroix pour y pique-niquer.

Le menu, au prix de 25$, est proposé en formule pour emporter et il est possible d’aller le déguster sur les tables de pique-nique de la cidrerie ou dans les champs.

Au menu, vous aurez le choix entre : Des saucisses aux fines herbes et pommes, des ailes de poulet rose des vents grillées aux épices BBQ Lacroix ou un sandwich au porc effiloché avec sauce Lacroix. Vous pourrez également choisir entre une salade de pomme de terre rôties aux fines herbes, une salade de kale avec melon et fromage de brebis ou une salade d’asperges grillées avec sauce hollandaise fumée. Et bien sûr, vous aurez le choix entre plusieurs cidres.

L’expérience se déroulera chaque fin de semaine de la saison estivale, selon l’évolution de l’achalandage et de la situation COVID.

À noter que le tout est proposé dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Cidrerie Lacroix

St-Joseph du Lac

Samedi 11h-18h, Dimanche 11h-17h

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site de la cidrerie .

