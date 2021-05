Ce modèle de robe transparente est la tendance sexy de l'été

Partager







L'année 2021 nous offre un été en toute transparence, comme le démontrent les vedettes et instagrameuses les plus stylées.

Cette tendance, autrefois réservée à nos sorties à la plage, se transpose dans notre quotidien : mailles, filets, tricots, dentelles... La peau se dévoile par parcelles cet été!

Comment porter cette tendance en dehors de la plage? On joue la superposition ou on opte pour des sous-vêtements couvrants, qui viennent donner un effet de profondeur au look.

Pour les audacieuses, on porte tout bonnement le look tout en transparence.

Bien entendu, la robe filet se prête parfaitement au rôle de couvre-maillot. Elle est donc notre alliée lors des journées passées à la plage ou sur le bord de la piscine.

Voici quelques jolies robes tricotées à shopper :

1. Robe transparente en mailles de Twik, 59$ chez Simons

2. Robe en filet noir, 30$ chez H&M

3. Robe transparente midi, 22$ chez Missguided

4. Robe crochet chez Zara - 50 $

5. Robe crochet chez Mango - 70 $

