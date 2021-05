Meilleurs jeux de Nintendo Switch: la sélection de Pèse sur start

Partager







Vous venez de vous procurer une rutilante Nintendo Switch et vous vous demandez sur quel jeu vous lancer en premier? On a quelques idées pour vous!

Plus de trois ans après sa sortie, on retrouve sur la Switch plusieurs exclusivités qui ont su marquer l’imaginaire des joueurs, mais aussi des titres de développeurs tiers qui excellent sur la plus récente console de Nintendo.

Que vous soyez du type aventure, RPG ou que vous cherchiez tout simplement le jeu pour passer un parfait après-midi en famille, vous êtes à peu près certain de trouver ce que vous cherchez sur la Switch.

L’équipe de Pèse sur start vous a donc rassemblé une dizaine de titres immanquables sur la console hybride de Nintendo, et ce, peu importe vos allégeances!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Écoutez, on pourrait vous parler de Breath of the Wild pendant des heures.

Le titre de 2017, lancé en même temps que la Switch, amène The Legend of Zelda dans une nouvelle ère avec son système de combat revu, ses dizaines de quêtes à compléter, mais aussi, et surtout, son immense monde ouvert gorgé de secrets et d’énigmes, qui rend chaque minute d’exploration extraordinaire. Vous n’avez qu’à choisir un point au loin dans le paysage d’Hyrule et partir à l’aventure.

Ainsi, pas besoin d’être familier avec l’histoire de la franchise, d’être un pro des puzzles ou de savoir manier l’épée comme un vrai guerrier pour plonger dans l’univers de Breath of the Wild. Le titre est l’un des mieux conçus de sa génération en se voulant profondément accessible et régalera bon nombre de types de joueurs, jeunes comme vieux.

Vous avez possiblement entendu beaucoup de bien de Breath of the Wild depuis sa parution; on vous rassure, sa réputation n’est pas surfaite. Au contraire.

Super Mario Odyssey

Si vous avez joué à Super Mario 64 ou Super Mario Sunshine, vous savez possiblement à quoi vous attendre avec Super Mario Odyssey, qui se veut une autre aventure aussi exaltante que peaufinée de notre plombier favori dans un monde en trois dimensions.

Certes, la recette de base a beau être connue, ce énième jeu de plateformes de Nintendo offre une variété de niveaux diversifiés et empreints de personnalité, de même qu’une toute nouvelle mécanique en la «personne» de Cappy, un chapeau qui accompagnera Mario dans son périple pour libérer Peach des griffes de Bowser.

Celui-ci permet de sauter plus loin, d’atteindre des cibles à distance... mais aussi de prendre le contrôle d’ennemis, d’objets et d’animaux. Vous aurez compris, Odyssey est une aventure de Super Mario dans la lignée de ses prédécesseurs, mais apporte tout de même une belle dose de nouveauté à la formule.

Bref, c’est un autre indispensable.

Mario Kart 8 Deluxe

Vos amitiés sont-elles assez solides pour survivre à une soirée Mario Kart? On ne vous connait pas vraiment, donc c’est un peu difficile à juger. Ce qu’on peut vous dire, par contre, c’est que Mario Kart 8 Deluxe est l’un des meilleurs volets de la franchise de course de Nintendo.

Version revue et améliorée du déjà excellent Mario Kart 8 paru sur le Wii U, l’édition Deluxe propose des tonnes de courses, de pilotes et de véhicules dans une enveloppe raffinée et toujours aussi amusante.

Comme à l’habitude de la série, ce huitième Mario Kart donne lieu à des moments intenses, drôles et souvent explosifs entre amis, que ce soit en personne ou en ligne. Un grand classique... si vous savez pardonner à vos compagnons de piste.

Undertale

Undertale a fait le saut sur la Switch trois ans après sa parution sur PC, mais l’attente en valait le coup, alors que le sympathique RPG est un match parfait pour le mode portable de la console de Nintendo.

Le jeu, conçu d’un bout à l’autre par le développeur et compositeur Toby Fox, est une merveille d’humour absurde, de personnages attachants et de moments pixélisés d’émotion.

La prémisse est assez simple: vous êtes un enfant qui tombe par accident dans un monde sous-terrain peuplé de monstres et vous devez trouver un moyen d’en sortir. Cependant, votre route sera peuplée de rencontres hilarantes, de plusieurs revirements de situation et de nombreux ennemis... que vous pourrez tous choisir d’épargner.

Undertale est unique et son histoire mérite que vous vous y attardiez si vous avez envie de quelque chose de différent et de feel good.

Animal Crossing: New Horizons

Sans que ce soit vraiment prévu, Animal Crossing: New Horizons est arrivé au meilleur moment qui soit, au début d’une pandémie et d’un confinement qui fait encore pas mal partie de nos vies un an plus tard.

Quand tout autour de nous est devenu d’un coup tellement compliqué, New Horizons était l’antidote parfait pour décrocher et littéralement partir s’installer sur une île déserte. Il l’est encore aujourd’hui.

Le dernier Animal Crossing est absolument charmant et se veut un jeu de gestion (et carrément de relaxation) accessible et sans prise de tête. Bâtissez-vous une maison, aidez à façonner le village sur votre île et partez à la chasse aux insectes, poissons et fossiles. Pas plus compliqué que ça.

Évidemment, New Horizons peut devenir un peu plus complexe si vous le désirez et que vous êtes un brin «complétionniste», mais tout peut demeurer aussi très simple et zen. C’est un style qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais qui vaut absolument la peine d’être essayé.

Hades

En mélangeant différents genres, le studio Supergiant Games a réussi à pondre à l’une des meilleures expériences gaming avec Hades. Et bonne nouvelle, celle-ci se transporte merveilleusement bien sur la Switch.

Aux contrôles de Zagreus, le fils d’Hades, vous tenterez d’échapper au monde des morts et atteindre le mont Olympe. Cela dit, on vous prévient, ce ne sera pas facile! Il s’agit avant tout d’un hack and slash d’inspiration roguelite, attendez-vous donc à mourir encore et encore.

L’ensemble est malgré tout plutôt accessible et largement addictif. Pas étonnant que Hades se soit vu remettre le titre de jeu de l’année par pas moins d’une soixantaine de publications, et ce, la même année que The Last of Us Part II! C’est tout dire.

Super Smash Bros. Ultimate

Pour les fans de Nintendo, Super Smash Bros. est aux jeux de combat ce que Mario Kart est aux jeux de course... un classique multijoueur intemporel qui se veut un essentiel des soirées entre amis. Et en la matière, Super Smash Bros. Ultimate ne déçoit pas.

Le titre, le cinquième dans la franchise qui a vu le jour sur la Nintendo 64, porte excessivement bien son qualificatif «d’ultime», puisqu’il inclut littéralement tous les combattants des volets précédents, de même que la majorité des arènes de l’histoire de la série. Le tout dans une enveloppe revue spécialement pour la Switch.

En ce sens, si les Super Smash Bros. font partie de vos traditions gaming et que vous avez une nouvelle Switch entre les mains, Super Smash Bros. Ultimate est sans l’ombre d’un doute un must.

Stardew Valley

Tout comme Undertale, Stardew Valley, bien que conçu pour l’ordinateur, est définitivement à sa place sur une Switch. On irait même jusqu’à dire que c’est l’une des façons idéales de plonger dans la simulation fermière d’Eric Barone, alias ConcernedApe.

Oui, vous avez bien lu, il s’agit d’un jeu qui vous demandera de restaurer et de prendre soin d’une petite ferme léguée par votre grand-père, mais, loin d’un Farming Simulator austère, le titre vous transportera dans un univers charmant que vous gagnerez à explorer minutieusement.

Stardew Valley, c’est d’ailleurs aussi devenir ami avec les autres habitants du village, tomber en amour, combattre des monstres dans des donjons et élucider différents mystères.

En d’autres mots, c’est un vrai havre de paix qui vous permettra de prendre une pause du stress quotidien et des petites (et grosses) tragédies qui parsèment l’actualité.

Celeste

On ne vous fera pas de cachette: Celeste est un jeu de plateformes difficile, qui mettra définitivement votre patience à l’épreuve.

Cependant, c’est aussi un magnifique titre qui fait ce que plusieurs jeux du genre ne font pas, c’est-à-dire accompagner l’inévitable processus d’essai et erreur d’une histoire hautement pertinente, qui aborde dans le cas de Celeste le sujet de la santé mentale.

L’ensemble donne un platformer qui peut être punitif par moments, mais qui vous invite continuellement à persévérer grâce à sa trame scénaristique touchante et sa réalisation nostalgique, qui rappelle les classiques d’une autre époque.

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 est le créateur de tableaux le plus accessible jamais créé. Prendre l’une des meilleures franchises de jeux de plateformes conçues et ouvrir ses secrets aux joueurs ne pouvait qu’être un coup de génie.

De ce fait, le titre est la preuve même que l’imagination n’a aucune limite et sa liberté créative ne peut qu’être bénéfique pour toutes les générations de joueurs, petits comme grands.

Un jeu à posséder dans sa collection? Absolument!

Pokémon Sword et Shield

Pokémon Sword et Shield ne sont pas parfaits, mais ils proposent tout de même une solide aventure avec une toute nouvelle région à explorer, Galar, inspirée des paysages du Royaume-Uni et, surtout de nouvelles créatures à attraper.

D’ailleurs, l’une des nouveautés intéressantes de Sword et Shield se veut l’intégration dans le jeu d’une grande zone ouverte peuplée de nombreux Pokémon, aux espèces qui varient selon la température et le moment de la journée.

Globalement, l’expérience est réussie et Sword et Shield se veulent un premier volet original sur la Switch –Let’s Go! Eevee et Pikachu étant des remakes– fort satisfaisant.

En ce sens, en oubliant l’histoire très moyenne du titre, il est possible d’y mettre des dizaines d’heures et de prendre un vilain plaisir à compléter son Pokédex.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est le remaster que ce JRPG, célébré par les fans, méritait d’avoir.

Bien que ce soit un de ces RPG où il faut «grinder», son histoire et son combat restent deux éléments forts dans ce jeu.

De plus, la refonte graphique et les améliorations apportées avec cette version font de ce Xenoblade Chronicles un chef-d’œuvre.

