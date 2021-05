Vous connaissez le «languishing», mais qu’en est-il de son antithèse, le «flourishing»?

Partager







On vous a parlé de langueur il y a quelques semaines, ce sentiment d’indifférence qui habite plusieurs depuis le début de la pandémie. Fait intéressant, l’antithèse de la langueur, la floraison - ou flourishing en anglais - est un réel concept étudié par la communauté scientifique. Et le chemin pour y goûter est plus accessible que vous pourriez le croire.

À mi-chemin entre l’épuisement et la dépression, la langueur, ou languishing en anglais, est un grand sentiment de vide qui n’est ni considéré comme une maladie mentale, ni comme un état mental stable. À l’inverse, la «floraison» est l’atteinte d’un équilibre entre la santé physique, mentale et émotionnelle.

Le terme vous semble inventé de toute pièce? Détrompez-vous. Le flourishing est un concept largement étudié par la communauté scientifique et davantage dans le Human Flourishing Program à l’Université Harvard. C’est exact, Harvard.

«L’épanouissement est vraiment ce que les gens recherchent en fin de compte», explique le Dr Tyler VanderWeele, professeur d’épidémiologie et directeur du programme d’épanouissement humain de Harvard dans un récent article du New York Times qui a mis le concept en lumière.

«C’est vivre la belle vie. Nous pensons généralement à l’épanouissement comme à la vie dans un état dans lequel tous les aspects de la vie d’une personne sont bons - c’est vraiment une notion globale», a poursuivi Tyler VanderWeele.

Flourishing et maladie mentale peuvent cohabiter

Une étude américaine réalisée en 2006 par le psychologue Corey Keyes de l’Université Emory présente la santé mentale comme un «double continuum». Sur un axe, l'état mental global (allant de «languishing» à «flourishing») et sur l'autre, la présence ou non de maladies mentales spécifiques.

Selon Keyes, le fait de se languir montre la présence d’un certain niveau de troubles mentaux, sans pour autant qu’on puisse affirmer que la personne souffre d’une maladie mentale. À l’inverse, les personnes aux prises avec une maladie mentale diagnostiquée peuvent pleinement s’épanouir et maintenir un niveau mental positif.

Bref, la santé mentale et la maladie mentale peuvent se recouper tout au long d’une vie et l’un n’exclut pas l’autre. Par exemple, une personne atteinte d’une maladie mentale peut avoir une santé mentale très positive avec les soins et le soutien appropriés. À l’inverse, une personne sans diagnostic de maladie mentale peut voir sa santé mentale se dégrader.

Et cette floraison, on l’atteint comment?

C’est bien beau connaître la définition, encore faut-il savoir comment atteindre cet épanouissement. Voici deux recommandations du Dr Tyler VanderWeele et du psychologue Corey Keyes, tous deux cités par le New York Times.

1 - Trouver un but à sa routine

La routine peut facilement devenir lassante, ce pourquoi il importe de donner un sens à sa vie au quotidien. Sans pour autant rompre avec sa routine, de petits gestes au quotidien peuvent mener vers l’épanouissement comme l’apprentissage de nouvelles compétences, appeler des amis ou de vieilles connaissances et leur montrer que vous les appréciez, aider une vieille dame à porter des boîtes ou lui ouvrir la porte, bref, tous ces petits moments qui ont un sens pour vous.

D’ailleurs, une étude de 2004 qui porte sur la recherche du bonheur montre que lorsque des étudiants à l’université posent cinq gestes de gentillesse par jour, comme donner du sang ou aider un ami avec un devoir, ils connaissent une augmentation significative de leur sentiment de bien-être que ceux et celles qui posent ces mêmes gestes étalés sur une semaine.

«Il y a beaucoup d'adultes américains qui répondraient aux critères de se sentir heureux, mais ils ne trouvent pas de but», a confié Corey Keyes, professeur de sociologie à l'Université Emory. «Se sentir bien dans la vie ne suffit pas.»

2 - S’imaginer la meilleure version de soi-même

En prenant le temps de vous auto-analyser, vous pourriez répondre à la question : «Suis-je en plein épanouissement ou en pleine langueur?». À titre d’exemple, on peut se demander : Est-ce que je me réveille avec la seule envie de retourner me coucher le soir venu? Est-ce que j’ai trouvé un sens à mes tâches quotidiennes, comme le travail?

Se poser la question est un pas dans la bonne direction et peut mener à la réflexion suivante : que puis-je changer pour atteindre l’épanouissement?

«Vous êtes en quelque sorte l’expert de votre propre sens de l’épanouissement», a expliqué Laurie Santos, une professeure en psychologie à l’Université Yale, dans le New York Times.

Pour savoir où vous vous situez sur le spectre qui oppose le flourishing et le languishing, ce quiz développé par le Dr VandeWeele est tout désigné. Le simple fait de répondre à ces dix questions générales sur votre satisfaction d’un point de vue physique et mental vous donnera envie de changer positivement, selon son créateur.

