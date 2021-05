YouTube, jeux vidéo, entraînement: vous n’êtes vraiment pas les seuls à faire autre chose pendant vos réunions virtuelles

Partager







Vous écoutez à moitié pendant vos réunions Teams ou Zoom? Vous n'êtes pas seul. Selon une nouvelle étude menée auprès de 100 000 employés de Microsoft aux États-Unis, on a pas mal tous tendance à faire autre chose lorsqu'on participe à des réunions virtuelles.

Selon les résultats de l'enquête, le multitâche serait plus important dans les réunions du matin, ainsi que dans les réunions qui durent plus de 80 minutes, rapporte le média américain Wired.

Pour réaliser cette étude, qui serait la plus importante sur le sujet, des chercheurs d'Amazon, de Microsoft et de l’University College de Londres ont analysé les activités de 100 000 employés de Microsoft entre février et mai 2020. Pour évaluer l'importance du multitâche pendant les réunions, les chercheurs se sont notamment intéressés aux authentifications des employés sur Outlook et aux fichiers qu'ils ont ouverts sur l'application OneDrive.

D'ailleurs, les gens n'ont pas tous la même définition du mot «multitâche». Certains employés prennent des notes ou encore lisent des documents connexes, alors que d’autres écoutent des vidéos, s’entraînent ou jouent à des jeux vidéo. Dans le cadre de l'étude, certaines actions, comme lire des courriels ou encore naviguer sur les réseaux sociaux, n'ont pu être comptabilisées.

Si vous vous reconnaissez dans ces comportements, il ne faut pas culpabiliser. Plusieurs raisons expliqueraient notre propension à faire autre chose pendant une réunion virtuelle. Par exemple, le multitasking pourrait agir comme un mécanisme de défense pour préserver notre santé mentale alors qu’on multiplie les réunions virtuelles.

Voici quelques faits saillants de l’étude

Le multitâche survient plus le matin que l'après-midi;

Il y a six fois plus de multitâche lors des réunions qui durent plus d’une heure et 20 minutes que dans celles de moins de 20 minutes;

Dans trois réunions sur dix, les gens envoient des courriels;

15% des répondants pensent que le multitâche les rend plus productifs;

Près de quatre personnes sur dix disent travailler sur autre chose pendant leurs réunions pour pouvoir terminer toutes leurs tâches à temps;

Faire du multitasking pour accroître sa productivité peut mener à une fatigue mentale et nuire aux relations de travail entre collègues.

Pour plus de détails sur la méthodologie, visitez le site de Microsoft.