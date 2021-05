Un condo sur deux étages parfaitement situé sur Le Plateau à vendre pour 599 000$

Partager







Ceux qui aiment la vie de quartier seront fort probablement charmés par cette propriété du Plateau-Mont-Royal.

Parfaitement situé au cœur du quartier près d’un parc, mais surtout à quelques minutes du Café Névé et ses biscuits aux pépites de chocolat, le condo fait plus de 1400 pieds carrés répartis sur deux étages.

Alexandre Côté

Au rez-de-chaussée, vous trouverez deux chambres fermées, dont l’une fait actuellement office de bureau.

Une salle de bain complète se trouve également à cet étage en plus d’un salon et de la cuisine et la salle à manger combinées.

La propriété est rénovée au goût du jour, mais elle a tout de même conservé un certain cachet d’époque dans quelques-unes des pièces.

Alexandre Côté

Le sous-sol est entièrement aménagé et accueille la chambre des maîtres avec une salle d’eau attenante et un espace de rangement.

La salle familiale parfaite pour les soirées cinéma se trouve également à ce niveau.

Alexandre Côté

Finalement, les propriétaires peuvent profiter d’une jolie cour intérieure commune avec les autres propriétaires de l’immeuble.

Alexandre Côté

La propriété est à vendre pour 599 000$ par Sylvia Czerwinska et Julie Rodrigue de Via Capitale du Mont-Royal.

