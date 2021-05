Cet exercice qui promet un ventre plat en quelques jours enflamme TikTok

Partager







Un mouvement rapide de bassin. Voilà comment on pourrait décrire l’exercice abdominal «personnalisé» et supposément miraculeux de janny14906 qui obsède TikTok. Mais si vous croyez que ce mouvement à lui seul peut vous faire perdre plusieurs livres en quelques jours, vous risquez d'être déçu.

Vous avez un compte TikTok? Eh bien, vous avez probablement vu passer des vidéos de femmes qui font un mouvement de bassin rapide d’en avant par en arrière avec une légère torsion. Cette technique, popularisée par l'utilisatrice janny14906, permettrait de «réduire la taille de l’abdomen» et de «perdre du gras au niveau du ventre».

Partout dans le monde, des femmes se filment en faisant l’exercice et accompagnent leur démonstration de leurs résultats. Certaines d'entre elles, dont les vidéos ont été vues des millions de fois, jurent avoir perdu plusieurs livres en quelques jours à peine.

Cette tendance fait sourciller William L. Rouchdy, kinésiologue et propriétaire de la clinique de kinésiologie BPMKin.

«Il est impossible de perdre du gras de façon locale. Aucune technique [et aucun] appareil, mis à part la chirurgie, ne fait perdre du poids à un endroit précis», insiste l’entraîneur, qui a l’habitude de déconstruire ce mythe tenace avec sa clientèle.

«Deuxième mise au point, la perte de gras s’opère lorsque le corps se trouve dans un état de déficit calorique prolongé, c’est-à-dire lorsque l’on mange moins de calories que l’on en dépense», ajoute-t-il.

Cet exercice abdominal n’est qu’un énième exemple des tendances bien-être qui pullulent sur les réseaux sociaux: la pilule magique qui nous ferait perdre du poids, la ceinture à vibration, le maintien du thigh gap, les pilules fat burner, les thés détox et les diètes comme le régime keto, pour ne nommer que ceux-là.

Des contenus nocifs pour les jeunes déjà fragiles

La multiplication de tels contenus à saveur santé et culture physique sur les réseaux sociaux peut entraîner des effets pervers sur l’estime de soi et l’image corporelle, surtout auprès des jeunes plus vulnérables.

«Comme population, comme société, on est obsédés par la beauté et l’apparence physique», affirme la psychologue Stéphanie Léonard, spécialisée dans le traitement des troubles de l’alimentation, des comportements alimentaires et de l’image corporelle. «Ce type de vidéo va affecter davantage les jeunes qui ont déjà une certaine fragilité autour de la perception corporelle et de l’estime de soi.»

Un avis partagé par la psychologue Philippa Diedrichs, chercheuse au Centre of Appearance Research de la University of West England et experte des questions liées à l'image corporelle.

«Bien que les médias sociaux puissent favoriser à certains égards les relations humaines et le bien-être, il a été amplement démontré au cours des dernières années qu'ils peuvent miner la confiance en soi, l'humeur et l'estime corporelle.»

La Dre Stéphanie Léonard s’explique la popularité de ces vidéos par le simple fait que notre société est obsédée par la beauté et l’apparence physique. Très peu de gens sont satisfaits avec ce que la vie leur a donné, rappelle-t-elle.

«C’est fascinant. Il se crée un écart entre le modèle de beauté proposé et ce à quoi les gens ressemblent réellement. Beaucoup d’industries, dont les influenceurs, voient là une manière d’y faire leur compte et proposent aux gens d’amoindrir cet écart-là en misant sur un ventre plus plat, par exemple», explique la spécialiste.

Pour répondre aux enjeux autour de l’image, la Dre Léonard a mis sur pied en 2019 l’organisme Bien avec mon corps, qui a pour mission de favoriser une image corporelle saine et une estime de soi positive chez les jeunes.

«J’essaie de travailler sur l’acceptation de soi, mais pour des personnes qui ne sont déjà pas bien avec le corps qu’ils ont, ce type de contenu vient aggraver leurs difficultés», se désole-t-elle.