Toutes les influenceuses boivent de la chlorophylle et voici pourquoi

Vous avez peut-être remarqué que la chlorophylle liquide s’est glissée dans la routine du matin de plusieurs personnalités connues, dont Alicia Mofet. Pourquoi?

Les influenceuses ont souvent l’habitude de dévoiler leurs routines sur les réseaux sociaux pour inspirer leurs abonnés. C’est une façon pour elles de partager les trucs qui fonctionnent pour elles.

Ces temps-ci, on remarque que plusieurs d'entre elles ont adopté l’habitude de boire de l’eau contenant de la chlorophylle, surtout le matin. À un tel point que le #chlorophyll a plus de 260 millions de vues sur TikTok. On se demande, quels en sont les bienfaits? Voici tout sur la chlorophylle.

Premièrement, qu’est-ce que la chlorophylle?

La chlorophylle est le pigment vert qui se retrouve dans les légumes et plantes vertes. C’est ce qui donne la couleur, mais aussi ce qui crée la photosynthèse. Elle possède aussi des propriétés antioxydantes, ce qui veut dire qu’elle peut réduire les dommages causés par les radicaux libres.

Ceux-ci sont des molécules instables qui se trouvent dans le corps et qui, à long terme, endommagent les autres cellules lorsqu’elles sont activées. L’oxygène nous protège de ceci, mais les radicaux libres peuvent être activés par le stress, l’exposition au soleil, le tabagisme, l’inflammation, etc.

Pourquoi boire de la chlorophylle?

Ses propriétés anti-oxydantes peuvent apporter de nombreux bénéfices sur la santé. Il faut par contre noter qu’il existe très peu d’études scientifiques prouvant que boire de la chlorophylle est bénéfique! De plus, consommer ce liquide vert peut être remplacé par une alimentation riche en légumes verts feuillus et en buvant de l’eau.

Puisque notre corps est naturellement protégé contre les radicaux libres, consommer de la chlorophylle peut aider à diminuer certaines inflammations, comme l’acné kystique par exemple. Certains vont dire que boire de la chlorophylle aidera à régulariser la digestion, donnera plus d’énergie et va même réduire les odeurs corporelles! Encore une fois, ceci n’est pas prouvé.

Est-ce que tout le monde peut boire de la chlorophylle?

Aucune étude ne prouve qu’il est sécuritaire pour une femme enceinte ou qui allaite de boire de la chlorophylle, alors si c’est votre cas, consultez votre médecin. Chez certaines personnes, cela peut aussi causer de la diarrhée.

De plus, la chlorophylle pourrait causer de la sensibilité au soleil, donc n’oubliez pas votre FPS si vous désirez tester cette tendance.

Pour essayer la chlorophylle, la marque Land Art propose différentes saveurs:

